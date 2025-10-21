Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco
Foto: © photonews

AS Monaco zorgde voor heel wat ophef met de komst van Paul Pogba. Nu blijft het wachten op zijn grote terugkeer.

Paul Pogba had zich onlangs geruststellend getoond over zijn spierblessure aan de quadriceps. De middenvelder had namelijk zijn grote terugkeer in competitieverband moeten uitstellen.

Hij zou dus binnenkort zijn eerste minuten maken onder Sébastien Pocognoli, die hoopt de ervaren speler snel te kunnen opstellen. Pogba trainde gisteren voor het eerst opnieuw mee met de groep.

Pocognoli wacht op de terugkeer van Pogba

“Met Paul Pogba willen we stap voor stap vooruitgaan. Maandag trainde hij voor het eerst sinds mijn aankomst weer met de groep. Hij lachte, genoot en ging de interactie aan met de andere spelers", verklaarde de Belg op zijn persconferentie.

"De eerste stap is dat we voor zijn terugkeer in de competitie nog geduld moeten hebben. Die fase kan enkele dagen tot twee à drie weken duren. Daarna kunnen we daarop voortbouwen om zijn prestaties en regelmaat op te bouwen. Dat is de huidige situatie, en ik ben blij hem weer op het veld te zien", besloot Sébastien Pocognoli.

Monaco ontvangt binnenkort Tottenham in de Champions League. Dat wordt de tweede test voor de Belg na zijn debuut in de Ligue 1 vorig weekend, met het gelijkspel tegen Angers.

Sébastien Pocognoli

