WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

Met vier spelers is Jong Genk de belangrijkste leverancier van België voor het WK U17. De Limburgers willen uitstel vragen voor de wedstrijd tegen RSCA Futures, die gepland staat tijdens het toernooi.

Het WK U17 vindt plaats in Qatar van 3 tot 27 november. De selectie van Bob Browaeys is bekendgemaakt, met onder andere Jorthy Mokio en Nathan De Cat, al zullen zij niet het volledige toernooi spelen.

Zij zijn bijna de enige twee spelers die al een vaste plek in de A-kern van een club hebben. Toch zullen de jeugdploegen uit de Challenger Pro League het moeten stellen zonder meerdere belangrijke spelers.

Jong Genk - RSCA Futures kan worden uitgesteld

Dat geldt vooral voor Jong Genk, de belangrijkste leverancier van spelers aan het Belgische U17-team. Vier spelers van de club werden geselecteerd: Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara, August De Wannemacker en Lucca Brughmans.

Genk lijkt daarom van plan te zijn het duel tegen RSCA Futures op 8 november uit te stellen, zo liet de club weten in een mededeling. De jonge Limburgers moeten bovendien op 22 november spelen tegen Jong Gent, maar het is nog onduidelijk of de jonge Duivels dan nog actief zullen zijn in Qatar.

"Omwille van hun afwezigheid kan Jong Genk de wedstrijd op speeldag 11 van de Challenger Pro League tegen de RSCA Futures uitstellen naar een later te bepalen datum. Die keuze wordt de komende dagen gemaakt", klinkt het bij de club.