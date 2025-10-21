"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd
Foto: © photonews
Word fan van Charleroi! 632

Sporting Charleroi blijft worstelen met de resultaten in de Jupiler Pro League. Ondanks verzorgd spel en controle in de eerste helft, blijft de ploeg onder leiding van Rik De Mil punten verspelen. Analist Alexandre Teklak legt de pijnpunten bloot.

Defensieve fouten

Volgens Teklak was Charleroi in de eerste helft dominant tegen Union SG, met name op het middenveld. Toch leidde dat niet tot een verdiende gelijkmaker. De tegengoal van Florucz kwam onverwacht, en de verdedigende keuzes van Keita waren volgens Teklak een probleem. “Waarom laat Keita zijn man los om naar Promise David te gaan? Dat is al vier wedstrijden een terugkerend probleem”, klinkt het in La Dernière Heure.

De kansen die Charleroi weggeeft, zijn volgens Teklak te groot. “De mogelijkheden die de Carolo’s toestaan, zijn voor de tegenstander bijna niet te missen.” Ondanks een beperkte hoeveelheid fouten, zijn de gevolgen telkens zwaar. De ploeg mist stabiliteit in de slotfase en laat zich te makkelijk verrassen.

Gebrek aan efficiëntie

Charleroi moet dringend opnieuw winnen om uit de negatieve spiraal te komen. De kalender is volgens Teklak uitdagend. “Het spel was opnieuw aantrekkelijk, maar het ontbrak aan efficiëntie. Zo kan het niet verder.” De ploeg creëert te weinig uitgespeelde kansen en mist scherpte in de afwerking.

Scheidler, de spits van dienst, krijgt volgens Teklak te weinig bruikbare ballen. “Hij wordt te ver van het doel aangespeeld en krijgt in het strafschopgebied geen steun.” De aanvaller moet op eigen kracht situaties creëren, wat zijn rendement beperkt. “Het is jammer, want hij heeft een sterk kopspel en fysieke présence, zoals Burgess ondervond.”

De rol van Romsaas wordt door Teklak als cruciaal gezien. “Romsaas moet hem meer ondersteunen in het strafschopgebied.” De voorspelbaarheid in het spel van Charleroi in de laatste dertig meter is volgens hem een rem op het aanvallende vermogen. “Het is aan hen om dat snel op te lossen”, besluit Teklak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Rik De Mil

Meer nieuws

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
1
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
3
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
3
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
25
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
1
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
10
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
3
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
9
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
4
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
6
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen Bink65 Bink65 over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Impala Impala over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren Impala Impala over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Real09 Real09 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Shake spier Shake spier over Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging" Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Andreas2962 Andreas2962 over Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved