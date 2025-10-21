"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

Sporting Charleroi blijft worstelen met de resultaten in de Jupiler Pro League. Ondanks verzorgd spel en controle in de eerste helft, blijft de ploeg onder leiding van Rik De Mil punten verspelen. Analist Alexandre Teklak legt de pijnpunten bloot.

Defensieve fouten

Volgens Teklak was Charleroi in de eerste helft dominant tegen Union SG, met name op het middenveld. Toch leidde dat niet tot een verdiende gelijkmaker. De tegengoal van Florucz kwam onverwacht, en de verdedigende keuzes van Keita waren volgens Teklak een probleem. “Waarom laat Keita zijn man los om naar Promise David te gaan? Dat is al vier wedstrijden een terugkerend probleem”, klinkt het in La Dernière Heure.

De kansen die Charleroi weggeeft, zijn volgens Teklak te groot. “De mogelijkheden die de Carolo’s toestaan, zijn voor de tegenstander bijna niet te missen.” Ondanks een beperkte hoeveelheid fouten, zijn de gevolgen telkens zwaar. De ploeg mist stabiliteit in de slotfase en laat zich te makkelijk verrassen.

Gebrek aan efficiëntie

Charleroi moet dringend opnieuw winnen om uit de negatieve spiraal te komen. De kalender is volgens Teklak uitdagend. “Het spel was opnieuw aantrekkelijk, maar het ontbrak aan efficiëntie. Zo kan het niet verder.” De ploeg creëert te weinig uitgespeelde kansen en mist scherpte in de afwerking.

Scheidler, de spits van dienst, krijgt volgens Teklak te weinig bruikbare ballen. “Hij wordt te ver van het doel aangespeeld en krijgt in het strafschopgebied geen steun.” De aanvaller moet op eigen kracht situaties creëren, wat zijn rendement beperkt. “Het is jammer, want hij heeft een sterk kopspel en fysieke présence, zoals Burgess ondervond.”

De rol van Romsaas wordt door Teklak als cruciaal gezien. “Romsaas moet hem meer ondersteunen in het strafschopgebied.” De voorspelbaarheid in het spel van Charleroi in de laatste dertig meter is volgens hem een rem op het aanvallende vermogen. “Het is aan hen om dat snel op te lossen”, besluit Teklak.