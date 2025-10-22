📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München

📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München
Foto: © photonews

Club Brugge neemt het woensdagavond op in München tegen Bayern München. Voor de thuisploeg de kans om 9 op 9 te pakken in de League Phase, terwijl Club Brugge op zoek gaat naar een ferme stunt.

Club Brugge wil er het beste van maken tegen Bayern München, al beseffen ze maar al te goed dat het niet makkelijk zal gaan worden voor blauw-zwart. 

De laatste trainingen zijn wel alvast achter de rug en daar zijn toch wel een aantal dingen opgevallen. Zo viel Hans Vanaken op met een foto waarin hij poseerde met een opvallend truitje.

Hans Vanaken van Club Brugge poseert met leuk truitje van 1860 München

Dat was er eentje van 1860 München, een historische grote rivaal van Der Rekordmeister. Op het terrein van die club werd er getraind op de ochtend van de match door de spelers van Club Brugge, vandaar de link.

Of het de spelers van Bayern München nog extra zal inspireren voor de wedstrijd van woensdagavond? Dat lijkt ons niet eens nodig gezien de perfecte resultaten van de Duitsers.

Tot op heden hebben ze over alle competities heen onder Vincent Kompany dit seizoen 33 op 33 gepakt. Daar kan een twaalfde zege op rij gaan bijkomen om zo nog meer indruk te gaan maken.

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

