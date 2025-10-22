Club Brugge-trainer Hayen schiet in de verdediging: "Hadden jullie gezegd dat we Vanaken moesten wisselen?"

Club Brugge-trainer Nicky Hayen verdedigde zijn jonge middenvelder Cisse Sandra na de fout tegen Atalanta, die tot veel kritiek leidde. De coach bleef kalm en weigerde om zijn speler publiekelijk aan te pakken.

“We hebben toen meteen bij terugkomst in België met hem gepraat. Fouten maken hoort bij het voetbal. Ik zal jonge gasten nooit afbreken", aldus Hayen in Het Nieuwsblad. Ik heb niet eens geroepen in de kleedkamer, maar ik hou ook niet van pamperen. Die terugspeelbal kan uit vermoeidheid zijn, maar dan nog moet die juist zijn. We kopiëren die vermoeidheid op training en zitten er dan ook kort op, net om zulke acties te vermijden.”

De keuze om Sandra niet vroeger te wisselen werd Hayen nadien vaak verweten, maar de coach blijft bij zijn beslissing. “We hebben daar zeker over nagedacht, maar we stonden nog goed en wilden daarom niet te veel wissels doen. Forbs liet zijn verdedigende taken wat hangen, dus brachten we Vetlesen in de pocket en Tzolis naar rechts. Dat liep goed. Tot die individuele fout, op een moment dat we de bal al drie minuten hadden.”

Cisse Sandra is klaar voor een basisplaats

Dat de fout veelbesproken was, begrijpt Hayen, maar spijt heeft hij niet van zijn aanpak. “Tuurlijk, al kon niemand incalculeren dat Cisse die fout ging maken. Als Hans Vanaken die pass had gegeven, zouden jullie dan nadien zeggen dat we Hans hadden moeten wisselen?”

Volgens de coach lag vermoeidheid niet aan de basis van de blunder. “In de cijfers zagen we trouwens geen extreme vermoeidheid bij Cisse. Er was wel een verkeerde kaats, een foute balcontrole. Daarom dat we dachten aan wisselen.”





Tot slot benadrukte Hayen dat Sandra niet hoeft te vrezen voor zijn plaats. “Maar Cisse is klaar voor een nieuwe basisplek als het moet. We zullen zien wie het best bij ons matchplan past.”