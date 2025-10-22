De vermoedelijk basiself van Nicky Hayen tegen Bayern München: verrast Club Brugge-trainer?

Club Brugge bereidt zich voor op een loodzware confrontatie met Bayern München en trainer Nicky Hayen denkt aan een tactische verrassing. Joaquin Seys is twijfelachtig, maar de kans bestaat dat Hayen kiest voor een opstelling met twee spitsen.

In dat scenario zouden Vermant en Tresoldi samen voorin starten, terwijl Christos Tzolis centraal komt te staan. Dat moet hem meer ruimte geven om het spel te maken en de tegenstander uit elkaar te trekken.

Het middenveld moet dan de basis vormen van de defensieve stabiliteit. Stankovic en Vanaken krijgen de taak om het centrum gesloten te houden en zo Tzolis te ondersteunen in zijn creatieve rol.

Met Vermant en Tresoldi vooraan?

De vermoedelijke opstellingen zijn al duidelijk: bij Bayern staat Neuer onder de lat, met Boey, Upamecano, Tah en Laimer in de defensie. Kimmich en Pavlovic vormen het middenveld, terwijl Olise, Kane, Diaz en Jackson voorin zorgen voor het gevaar.

Hayen blijft realistisch over de kansen van zijn ploeg: “Bayern is heel dominant en scoort makkelijk. Het is bijna 'mission impossible' voor ons. Maar elke match biedt mogelijkheden. Ja, we gaan afzien, maar we willen hen toch doen twijfelen.”





Vermoedelijke elf Club Brugge:

Jackers – Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys (?) – Stankovic, Vanaken, Tzolis – Forbs, Tresoldi, Vermant