Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

Bayern München ontvangt vanavond Club Brugge. Daniel Van Buyten heeft bij deze gelegenheid stilgestaan bij het succes van Vincent Kompany in de Allianz Arena.

Jarenlang heeft hij aan zijn zijde gespeeld bij de Rode Duivels en dus kent Daniel Van Buyten Vincent Kompany door en door. Daarom volgt hij met nog meer aandacht zijn avonturen als hoofd van Bayern München, de club van zijn hart.

Big Dan toonde zich vrij pessimistisch over de kansen van Club Brugge vanavond gezien het werk van Kompany bij de Beierse club. Maar hij roept ook op tot nuchterheid, eraan herinnerend dat zijn aankomst aan het hoofd van het team ook een samenloop van omstandigheden is.

Vincent Kompany profiteerde van de kans

"Hij heeft geprofiteerd van de kans, want hij was niet een van de eerste kandidaten, er waren verschillende terugtrekkingen. Dan kijk je wie de trainers zijn die kunnen passen", legt hij uit aan RTL, toevoegend dat het beheersen van verschillende talen die in de kleedkamer worden gesproken in zijn voordeel heeft gewerkt.

Het aanbod van Bayern kwam precies toen Kompany zich voorbereidde om opnieuw te beginnen in The Championship met Burnley: "Voor hem was het een ongelooflijke kans die precies op het juiste moment kwam, zelfs al waren velen verrast."





Geluk is ook een deel van het geheel

"Er zijn vandaag trainers die meer kwaliteiten hebben, maar nooit de kans zullen krijgen om bij Bayern te werken. Je hebt dat kleine beetje geluk nodig. De sterren stonden goed op het juiste moment. Maar daarvoor waren er volgens mij niet echt voorstellen in Engeland, want hij bleef in de tweede divisie na de degradatie van Burnley."

De benoeming van Kompany verbaasde mensen rondom Daniel Van Buyten: "Ik heb een aantal trainers gehad die me belden met de vraag 'Dan, je had me bij Bayern kunnen neerzetten'. En ook zij dromen ervan om zo'n kwaliteitsvol team te coachen."