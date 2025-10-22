Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren

Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren
Foto: © photonews

Na het eerste puntenverlies van het seizoen wil SK Beveren komend weekend opnieuw aanknopen met de zege. De komende weken kunnen erg cruciaal worden voor de leider in de Challenger Pro League.

Vrijdagavond was het zover: Op de tiende speeldag van het seizoen liet Challenger Pro League-leider SK Beveren voor het eerst punten liggen. Dat deed het op het veld van Beerschot, de derde in de stand.

Uiteraard geen man over boord en in feite gewoon een goed resultaat voor Beveren. De komende weken wil het opnieuw enkele zeges pakken. Zeges die cruciaal kunnen blijken voor het verdere verloop van het seizoen.

Patro komt op bezoek

Beveren speelt komend weekend thuis tegen Patro. Geen gemakkelijke opgave: Patro is de laatste ploeg die kwam winnen op de Freethiel, dat was in april tijdens de promotieplayoffs. Maar als Beveren punten weet te pakken, doet het hoe dan ook een goede zaak.

Want eerste achtervolger KV Kortrijk komt dit weekend namelijk niet in actie. Bij winst loopt Beveren dus sowieso drie punten uit en kan de kloof met de West-Vlamingen groeien tot zes punten.

Beerschot - KV Kortrijk komt eraan

Een week later speelt Beveren opnieuw thuis. Tegen de voorlaatste in de stand, Club NXT, is het uiteraard favoriet. Een dag later spelen Beerschot en KV Kortrijk tegen elkaar, opnieuw een kans voor de leider om de voorsprong op de achtervolgers te vergroten.

Tussendoor speelt Beveren ook nog in de beker. Op dinsdag 28 oktober clasht het, opnieuw thuis, met Standard. Een nog moeilijkere opgave dan wat ze al op hun bord kregen in de Challenger Pro League.

Uiteraard is het allemaal nog erg voorbarig, maar het kan er binnen een dikke week dus nog veel rooskleuriger uitzien voor Beveren dan nu al het geval is. De eerste twee teams aan het eind van de competitie promoveren rechtstreeks. Beveren heeft alvast de beste kaarten.

