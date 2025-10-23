Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

AS Monaco bleef in eigen huis op 0-0 steken tegen Tottenham in de Champions League. Sébastien Pocognoli zag zijn ploeg domineren, maar stuitte telkens op een weergaloze Vicario, die Monaco van de zege hield.

Sébastien Pocognoli besloot tijdens de interlandbreak om Union SG te verlaten en voor een nieuw avontuur te kiezen bij AS Monaco. Afgelopen weekend kon hij nog geen indruk maken met zijn ploeg, het werd 1-1 tegen staartploeg Angers.

Woensdag kreeg de Belgische trainer een nieuwe kans in de Champions League. AS Monaco keek Tottenham in de ogen in de eigen Stade Louis II.

Maar opnieuw volgde er geen driepunter voor Pocognoli en zijn troepen. Deze keer zat er zeker meer in, al kregen de Mongasken met heel veel pech te maken. 

Ze domineerden de partij met 23 schoten tegen 11, al keepte de Italiaan Guglielmo Vicario de wedstrijd van zijn leven voor Tottenham. Hoe hij zijn doel schoon wist te houden zal een raadsel blijven.

Hij moest acht keer redding brengen op een schot van in het strafschopgebied. AS Monaco noteerde een expected goals van 2,45, al lag het dus vooral aan een gebrek aan efficiëntie en een fenomenale Vicario. Pocognoli zal zijn naam niet snel vergeten.

Sébastien Pocognoli

