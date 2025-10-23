"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Felice Mazzù heeft zich uitgesproken over de arbitrage in België. De trainer, die momenteel zonder club zit, wijst op het gebrek aan consistentie én op het feit dat uitspraken van clubleden vaak leiden tot geldboetes.

Hij wijst eerst op het probleem van de subjectieve beoordeling door scheidsrechters. "Voor mij zijn er twee problemen. Het eerste probleem is dat er een reglement is, maar dat er binnen dat reglement ook ruimte is voor interpretatie. Dat betekent dat als er een reglement is, het letterlijk door alle scheidsrechters en VAR-leden moet worden nageleefd. Maar binnen dat reglement blijft er nog steeds interpretatie bestaan. En die interpretatie kan van scheidsrechter tot scheidsrechter verschillen, afhankelijk van de wedstrijd."

"Als je dezelfde scheidsrechter alle wedstrijden laat fluiten en zijn beoordeling telkens anders is in vergelijking met het reglement, dan mag je je vragen stellen. Vandaag is het probleem dat verschillende scheidsrechters verschillende wedstrijden fluiten, elk met hun eigen interpretatie van het reglement. Dáár ligt het probleem", verklaarde hij in het programma Clubhouse FBT van Unibet Belgium.

"Noppen op een enkel kan de ene week anders beoordeeld worden door een scheidsrechter of VAR dan de andere week. Dat is het eerste probleem. Het is voor mij vandaag heel moeilijk om te zeggen: ‘het reglement is zo, het moet letterlijk toegepast worden’, want er is altijd de menselijke factor, de interpretatie."

Felice Mazzu vindt dat er een gebek aan vrije meningsuiting is in het Belgische voetbal

Hij hekelt ook een gebrek aan vrijheid voor mensen binnen een club om hun mening te geven. "Het tweede punt, ik wil niet zeggen dat Marc Wilmots gelijk heeft of niet, het was niet de derde beker die ervoor zorgde dat Standard-Antwerp werd stilgelegd, maar een combinatie van drie verschillende situaties. Het reglement zegt dat zo. De scheidsrechter heeft het reglement gevolgd."

Volgens Mazzù is respect uiteraard essentieel. "Tegenwoordig heeft elke trainer en elk lid van een clubleiding het recht om zich uit te spreken en te zeggen dat hij het niet eens is. Dat mag, zolang het respectvol gebeurt. In het Belgisch voetbal krijg je vandaag echter meteen een boete of een schorsing zodra je zegt dat je het ergens niet mee eens bent. Als je als coach 5000 euro boete moet betalen omdat je tijdens een wedstrijd een beetje te fel reageerde of het niet eens was met een beslissing…"

"Vertel me eens één beroep ter wereld waarin je, als je rustig en beleefd zegt dat je het niet eens bent, meteen een boete krijgt en twee of drie weken geschorst wordt?", besluit Mazzu.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Felice Mazzu

Meer nieuws

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

15:30
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
2
Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

14:40
📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

14:20
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

13:30
Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

13:00
1
Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

12:20
2
🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

12:00
Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

11:40
3
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

11:00
U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

11:20
Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

11:00
Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

10:30
Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

10:00
27
Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

09:30
Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

09:00
Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

08:41
14
Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

08:20
Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

08:00
Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

07:40
Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

21:00
2
Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

07:20
7
Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

07:00
Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht De derde helft

Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht

06:30
Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Reactie

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

23:30
15
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

22:55
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

23:00
Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

22:30
5
Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

22:00
1
Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

21:40
7
'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

21:20
Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

20:20
Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

20:40
2
Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

20:00
4
Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen Analyse

Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 24/10 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

J K J K over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Andreas2962 Andreas2962 over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal TIGERMANIA TIGERMANIA over Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner" Sv1978 Sv1978 over Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht LD 007 LD 007 over Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd Stefaan_82 Stefaan_82 over Bayern München - Club Brugge: 4-0 Nelvafrel Nelvafrel over "Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga Impala Impala over Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk Andreas2962 Andreas2962 over Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved