"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

Felice Mazzù heeft zich uitgesproken over de arbitrage in België. De trainer, die momenteel zonder club zit, wijst op het gebrek aan consistentie én op het feit dat uitspraken van clubleden vaak leiden tot geldboetes.

Hij wijst eerst op het probleem van de subjectieve beoordeling door scheidsrechters. "Voor mij zijn er twee problemen. Het eerste probleem is dat er een reglement is, maar dat er binnen dat reglement ook ruimte is voor interpretatie. Dat betekent dat als er een reglement is, het letterlijk door alle scheidsrechters en VAR-leden moet worden nageleefd. Maar binnen dat reglement blijft er nog steeds interpretatie bestaan. En die interpretatie kan van scheidsrechter tot scheidsrechter verschillen, afhankelijk van de wedstrijd."

"Als je dezelfde scheidsrechter alle wedstrijden laat fluiten en zijn beoordeling telkens anders is in vergelijking met het reglement, dan mag je je vragen stellen. Vandaag is het probleem dat verschillende scheidsrechters verschillende wedstrijden fluiten, elk met hun eigen interpretatie van het reglement. Dáár ligt het probleem", verklaarde hij in het programma Clubhouse FBT van Unibet Belgium.

"Noppen op een enkel kan de ene week anders beoordeeld worden door een scheidsrechter of VAR dan de andere week. Dat is het eerste probleem. Het is voor mij vandaag heel moeilijk om te zeggen: ‘het reglement is zo, het moet letterlijk toegepast worden’, want er is altijd de menselijke factor, de interpretatie."

Felice Mazzu vindt dat er een gebek aan vrije meningsuiting is in het Belgische voetbal

Hij hekelt ook een gebrek aan vrijheid voor mensen binnen een club om hun mening te geven. "Het tweede punt, ik wil niet zeggen dat Marc Wilmots gelijk heeft of niet, het was niet de derde beker die ervoor zorgde dat Standard-Antwerp werd stilgelegd, maar een combinatie van drie verschillende situaties. Het reglement zegt dat zo. De scheidsrechter heeft het reglement gevolgd."

Volgens Mazzù is respect uiteraard essentieel. "Tegenwoordig heeft elke trainer en elk lid van een clubleiding het recht om zich uit te spreken en te zeggen dat hij het niet eens is. Dat mag, zolang het respectvol gebeurt. In het Belgisch voetbal krijg je vandaag echter meteen een boete of een schorsing zodra je zegt dat je het ergens niet mee eens bent. Als je als coach 5000 euro boete moet betalen omdat je tijdens een wedstrijd een beetje te fel reageerde of het niet eens was met een beslissing…"

"Vertel me eens één beroep ter wereld waarin je, als je rustig en beleefd zegt dat je het niet eens bent, meteen een boete krijgt en twee of drie weken geschorst wordt?", besluit Mazzu.