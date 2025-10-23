Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

Lionel Messi blijft langer bij Inter Miami. De 38-jarige Argentijn heeft een nieuw contract getekend na lange onderhandelingen. Volgens Fabrizio Romano verlengt hij zijn verblijf met drie seizoenen.

Lionel Messi heeft nog lang niet genoeg van het voetballen. De Argentijnse wereldster is ondertussen al 38 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen.

Integendeel. Donderdag pakte Inter Miami uit met groot nieuws. Na lange onderhandelingen kan de club bevestigen dat Messi een nieuw contract tekende.

Lionel Messi tekent voor drie seizoenen bij

"He's home", klinkt het simpel op de sociale media van de club. Dit met een opvallende filmpje erbij, van de achtvoudige Ballon d'Or-winnaar die iets op papier zet.

Dat doet hij in de bouwwerf van het nieuwe stadion dat Inter Miami bouwt. Volgend jaar hoopt de club te verhuizen naar haar nieuwe thuishaven.

Inter Miami deelt niet zelf mee tot wanneer het nieuwe contract van Messi loopt, al lijkt Fabrizio Romano meer te weten. Hij meldt op X dat de aanvaller nog drie jaar langer bij zijn huidige club blijft.