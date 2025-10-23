Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Bram Lagae stond te boek als een groot talent van KAA Gent, maar heeft tot op heden nog niet al te veel kansen gekregen bij de A-kern. En dus wil hij nu via Jong KAA Gent opnieuw stappen gaan zetten.

Een paar jaar geleden werd Bram Lagae onder Hein Vanhaezebrouck al een aantal keer in de A-ploeg gedropt, maar helemaal doorbreken bij KAA Gent zat er nooit in.

Uitleenbeurten aan Duinkerke (6 maanden) en KV Kortrijk (een seizoen) volgden, maar ook daar kon hij uiteindelijk niet blijven en dus werd hij terug naar Gent gestuurd.

Minuten maken bij Jong Gent

Bij de Buffalo's heeft hij nu een aflopend contract volgens Transfermarkt en momenteel is hij bij Jong KAA Gent in de Challenger Pro League minuten aan het maken - afgelopen weekend speelde hij nog tegen KV Kortrijk.

De 21-jarige centrale verdediger is ondertussen al een 'ervaren rot' onder de beloften van Gent, maar kan op die manier ook daar zijn steentje gaan bijdragen.

Bram Lagae heeft duidelijk doel bij Buffalo's

“Ik denk dat ik overal nog wel wat marge heb, maar net daarom werk ik ook elke dag opnieuw keihard om verdere stappen te kunnen zetten”, aldus Bram Lagae in Het Nieuwsblad.

Tegen De Kerels was hij meteen aanvoerder bij de Buffalo's: "Je merkt natuurlijk wel dat er nog een groot verschil is tussen de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. De snelheid van uitvoering en de intensiteit liggen in eerste klasse toch een pak hoger."