Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

Club Brugge kreeg woensdagavond een klap in de Champions League. In München was Bayern veel te sterk: 4-0. Nicky Hayen was na afloop opvallend streng voor zijn spelers en sprak over een gebrek aan intensiteit en lef.

Club Brugge onderging woensdagavond de wet van de sterkste tegen Bayern München. Blauw-zwart verloor met 4-0 in München, al had de score nog verder kunnen uitlopen. Het is logisch dat er een nederlaag volgde voor Club, maar toch was coach Nicky Hayen heel streng voor zijn spelers.

De trainer wist op zijn persconferentie te zeggen dat alles perfect moest zijn om aanspraak te maken op een resultaat. "Als Bayern zijn sprints aan 100 procent doet – die deep runs waren een sleutelelement in onze voorbereiding – en wij gaan er op tachtig procent achterna, dan krijg je problemen", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Nicky Hayen is streng voor zijn spelers

"We hebben de intensiteit niet gematcht. Ze waren in alles sneller, slimmer, béter. Er zijn dingen gevraagd, en dat is niet uitgevoerd. We waren te angstig", gaat hij verder, terwijl hij onder meer over Sabbe en Forbs lijkt te praten.

"Dan gaan er ook andere jongens twijfelen. Een voorbeeld: als Olise gaat dribbelen, en je blijft wijken tot in de zestien, dan breng je Bayern in hun comfortzone… Ik heb aan de pauze gezegd: ‘We hebben nog 0,001 procent kans’, als we een aansluitingstreffer konden scoren. Dan kun je misschien gaan duwen, maar je voelde gewoon dat het er niet inzat."

"We moeten nederig zijn. Bayern is een voorbeeld – laat het een argument zijn om elke dag te willen verbeteren -, met Kompany als een voorbeeld voor veel coaches. Hij doet het fantastisch, met een ongenaakbaar Bayern. Ik heb veel respect, bewondering en waardering voor hem", besluit Hayen.