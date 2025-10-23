Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

De verrassende topschutter in de Jupiler Pro League is tot dusver Jeppe Erenbjerg van promovendus Zulte Waregem. Toch heeft hij dit seizoen al een paar topspelers aan het werk gezien in de Jupiler Pro League.

Jeppe Erenbjerg is op dit moment een van de namen die veel over de tongen gaat. Als topschutter doet hij het dan ook niet slecht momenteel bij Zulte Waregem, het team waarmee hij promoveerde naar de Jupiler Pro League.

Hans Vanaken de grote held

Zelf is hij echter ook fan van een aantal andere spelers in de Belgische competitie. Met misschien uiteraard op kop ... Hans Vanaken.

“Ik vrees dat ik in herhaling zal vallen want iedereen zal dit zeggen, maar ik zat dus op de bank met grote ogen naar de match tegen Club Brugge te kijken", opende hij de debatten bij Het Nieuwsblad.

Ook Steuckers en Lauberbach maakten indruk

"Die Hans Vanaken en de andere spelers van Club zullen het zeker niet hun beste match gevonden hebben, maar Vanaken controleerde letterlijk alles wat er op het veld gebeurde. Ik ben ze dan ook in de Champions League blijven volgen en dat bevestigde mijn gevoel. Hij is zo slim en maakt geen technische fouten."

Volgens Erenbjerg is het simpelweg klasse wat Vanaken laat zien. Verder zijn ook Jarne Steuckers - foutloos - en Lion Lauberbach van KV Mechelen hem al opgevallen.