Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Verschaeren

'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

Yari Verschaeren lijkt af te stevenen op een afscheid bij RSC Anderlecht. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en de kans op verlenging bijzonder klein. (Lees meer)