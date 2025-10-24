Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Van Den Bosch - Leysen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Den Bosch - Leysen

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

Fedde Leysen, centrale verdediger van Union SG, blijft een gegeerd profiel op de internationale transfermarkt. Na eerdere signalen uit Bologna heeft nu ook Lecce zich gemeld als potentiële bestemming voor de 22-jarige Belg. (Lees meer)