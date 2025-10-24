'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Fedde Leysen, centrale verdediger van Union SG, blijft een gegeerd profiel op de internationale transfermarkt. Na eerdere signalen uit Bologna heeft nu ook Lecce zich gemeld als potentiële bestemming voor de 22-jarige Belg.

Contract tot 2029

Leysen ligt nog tot medio 2029 onder contract bij Union SG, waardoor de Brusselse club zich in een sterke onderhandelingspositie bevindt. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op zes miljoen euro. In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Jupiler Pro League, waarin hij één doelpunt en één assist noteerde.

De interesse van Lecce, gemeld door Transferfeed, volgt op een eerdere poging van die club om Zeno Van den Bosch (Royal Antwerp FC) binnen te halen. Die transfer kwam er uiteindelijk niet, waardoor de focus nu op Leysen is komen te liggen. Italiaanse media bevestigen dat Lecce de situatie van de verdediger nauwgezet opvolgt.

Bologna blijft kandidaat, Union SG wacht af

Bologna, dat al langer belangstelling toont, blijft eveneens in de running. De Serie A-club zou op zoek zijn naar een vervanger voor Jhon Lucumi, die mogelijk vertrekt in de wintermercato. Leysen geldt daarbij als een van de prioritaire opties.

Union SG heeft voorlopig geen intentie om de speler te laten vertrekken, tenzij er een marktconforme aanbieding komt. De club hoeft Leysen niet te gelde te maken in de eerstvolgende transferperiode, wat de onderhandelingsruimte vergroot.

Een definitieve beslissing wordt pas verwacht richting januari. Zowel Bologna als Lecce hebben nog geen formeel bod uitgebracht, maar volgen de situatie actief. Union SG houdt voorlopig vast aan zijn kern, zeker nu de club zich in een overgangsfase bevindt na het vertrek van coach Sébastien Pocognoli.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Union SG
Fedde Leysen
Zeno Van Den Bosch

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste was me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste was me is overkomen"

13:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
10
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

05:30
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

06:30
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
8
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
17
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40
"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

07:00
1
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
3
Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" De derde helft

Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

23:00
11
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
1
📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

22:00
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
12
Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

21:40
1
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis Reactie

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

21:44
Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Jasperd Jasperd over Charleroi - Anderlecht: - TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...' Jacques1963. Jacques1963. over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht stephen king stephen king over 11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer Andreas2962 Andreas2962 over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Andreas2962 Andreas2962 over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" Andreas2962 Andreas2962 over Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League rinus michels rinus michels over Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt lucas lucas over Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved