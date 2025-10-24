'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

Fedde Leysen, centrale verdediger van Union SG, blijft een gegeerd profiel op de internationale transfermarkt. Na eerdere signalen uit Bologna heeft nu ook Lecce zich gemeld als potentiële bestemming voor de 22-jarige Belg.

Contract tot 2029

Leysen ligt nog tot medio 2029 onder contract bij Union SG, waardoor de Brusselse club zich in een sterke onderhandelingspositie bevindt. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op zes miljoen euro. In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Jupiler Pro League, waarin hij één doelpunt en één assist noteerde.

De interesse van Lecce, gemeld door Transferfeed, volgt op een eerdere poging van die club om Zeno Van den Bosch (Royal Antwerp FC) binnen te halen. Die transfer kwam er uiteindelijk niet, waardoor de focus nu op Leysen is komen te liggen. Italiaanse media bevestigen dat Lecce de situatie van de verdediger nauwgezet opvolgt.

Bologna blijft kandidaat, Union SG wacht af

Bologna, dat al langer belangstelling toont, blijft eveneens in de running. De Serie A-club zou op zoek zijn naar een vervanger voor Jhon Lucumi, die mogelijk vertrekt in de wintermercato. Leysen geldt daarbij als een van de prioritaire opties.

Union SG heeft voorlopig geen intentie om de speler te laten vertrekken, tenzij er een marktconforme aanbieding komt. De club hoeft Leysen niet te gelde te maken in de eerstvolgende transferperiode, wat de onderhandelingsruimte vergroot.

Een definitieve beslissing wordt pas verwacht richting januari. Zowel Bologna als Lecce hebben nog geen formeel bod uitgebracht, maar volgen de situatie actief. Union SG houdt voorlopig vast aan zijn kern, zeker nu de club zich in een overgangsfase bevindt na het vertrek van coach Sébastien Pocognoli.