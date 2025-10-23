'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4300

Yari Verschaeren lijkt af te stevenen op een afscheid bij RSC Anderlecht. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en de kans op verlenging bijzonder klein.

Yari Verschaeren is einde contract bij Anderlecht. De club zou geen nieuw voorstel voorbereiden, mede omdat zijn prestaties niet langer in verhouding staan tot zijn loon, dat tot de hoogste van de selectie behoort.

Eredivisie als laatste optie voor Verschaeren

Verschaeren geniet momenteel geen brede belangstelling op de transfermarkt. Binnenlandse interesse blijft beperkt tot namen als OH Leuven en Westerlo, terwijl buitenlandse pistes voorlopig vaag blijven.

Er is momenteel wel wat vage interesse vanuit de Nederlandse Eredivisie, maar niks is echt concreet. Toch lijkt het de enige uitweg voor onze landgenoot te worden, aldus Transferfeed. Een vertrek deze winter lijkt de allerlaatste optie voor paarswit.

Eerder werd Trabzonspor genoemd als potentiële bestemming in de winter, maar dat spoor lijkt inmiddels doodgelopen. Tijdens de zomer circuleerden ook namen uit grotere competities, waaronder Werder Bremen, Leicester City, FC Augsburg en FC Köln. Geen van deze clubs zette echter concrete stappen.

Financieel verlies voor Anderlecht

Indien Anderlecht in januari alsnog tot een verkoop overgaat, zal de opbrengst naar verwachting beperkt blijven. De verwachting is dat het transferbedrag bij een vertrek naar de Eredivisie waarschijnlijk onder één miljoen euro zal liggen.

Dat staat in schril contrast met zijn huidige marktwaarde van vier miljoen euro en nog meer met de zestien miljoen euro die hij op achttienjarige leeftijd had in 2019, toen hij ook kortstondig deel uitmaakte van de nationale ploeg.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Yari Verschaeren

Meer nieuws

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

20:00
📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

22:00
Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

21:40
1
Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis Reactie

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

21:44
Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

21:30
Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

18:40
1
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
1
Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

20:36
📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

21:00
Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

20:20
Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

19:20
Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent Interview

Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

19:00
Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

19:40
2
NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

17:41
Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

18:20
3
Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

18:00
Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

17:00
3
Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

17:10
Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

17:20
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
28
Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

16:15
Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent Interview

Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent

16:00
2
De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

16:30
CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

15:50
Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

15:30
Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

14:40
📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

14:20
1
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

13:30
Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

13:00
5
"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

12:40
9
Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

12:20
8
🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 24/10 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko Negenduuzend Negenduuzend over Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent Geert66 Geert66 over Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München Dirk1897 Dirk1897 over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Ysidorus Fuchs Ysidorus Fuchs over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - Real Betis: 0-0 Bemmer Bemmer over Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old Arthur Shelby Arthur Shelby over Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs' Dirk1897 Dirk1897 over Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved