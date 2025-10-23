'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

Yari Verschaeren lijkt af te stevenen op een afscheid bij RSC Anderlecht. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en de kans op verlenging bijzonder klein.

Yari Verschaeren is einde contract bij Anderlecht. De club zou geen nieuw voorstel voorbereiden, mede omdat zijn prestaties niet langer in verhouding staan tot zijn loon, dat tot de hoogste van de selectie behoort.

Eredivisie als laatste optie voor Verschaeren

Verschaeren geniet momenteel geen brede belangstelling op de transfermarkt. Binnenlandse interesse blijft beperkt tot namen als OH Leuven en Westerlo, terwijl buitenlandse pistes voorlopig vaag blijven.

Er is momenteel wel wat vage interesse vanuit de Nederlandse Eredivisie, maar niks is echt concreet. Toch lijkt het de enige uitweg voor onze landgenoot te worden, aldus Transferfeed. Een vertrek deze winter lijkt de allerlaatste optie voor paarswit.

Eerder werd Trabzonspor genoemd als potentiële bestemming in de winter, maar dat spoor lijkt inmiddels doodgelopen. Tijdens de zomer circuleerden ook namen uit grotere competities, waaronder Werder Bremen, Leicester City, FC Augsburg en FC Köln. Geen van deze clubs zette echter concrete stappen.

Financieel verlies voor Anderlecht

Indien Anderlecht in januari alsnog tot een verkoop overgaat, zal de opbrengst naar verwachting beperkt blijven. De verwachting is dat het transferbedrag bij een vertrek naar de Eredivisie waarschijnlijk onder één miljoen euro zal liggen.

Dat staat in schril contrast met zijn huidige marktwaarde van vier miljoen euro en nog meer met de zestien miljoen euro die hij op achttienjarige leeftijd had in 2019, toen hij ook kortstondig deel uitmaakte van de nationale ploeg.