Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers keek enorm uit naar het Europa League-duel van Panathinaikos tegen Feyenoord in De Kuip, maar een blessure gooide roet in het eten. De Nigeriaans-Belgische spits kon zelf niet spelen, maar kreeg toch toestemming van zijn club om als toeschouwer mee te reizen naar Rotterdam.

Bij aankomst voelde Dessers zich meteen weer op zijn plek. Hij vertelde voor de camera van ESPN dat het bijzonder was om terug te zijn. "Het is de eerste keer dat ik terug ben sinds mijn laatste wedstrijd, de Conference League-finale. Het voelt heel speciaal om hier te zijn. Ik heb hier veel mooie herinneringen", aldus de spits.

Dessers deelde ook herinneringen van eerdere hoogtepunten in Nederland, zoals zijn invalbeurt bij PSV, waar hij in de 92ste minuut het slotakkoord tekende voor de 0-4. Zijn goal leverde hem zelfs een eigen liedje op, dat na drie jaar weer door De Kuip galmde.

Dessers heeft eigen muurschildering naast De Kuip

Daarnaast heeft Dessers sinds dit seizoen een eigen muurschildering naast De Kuip, gemaakt door supportersvereniging De Feijenoorder. Voor het duel met Panathinaikos nam hij de tijd om het kunstwerk te bewonderen en vertelde hij zijn medespelers over zijn ervaringen in eerdere Europese wedstrijden.

De blessure kwam begin dit seizoen op een ongelukkig moment, na zijn overstap van Rangers naar Panathinaikos. "Toen ik geblesseerd raakte, was dat het eerste waar mijn gedachten naar uitgingen. Het deed veel pijn, maar dat hoort helaas bij voetbal", zei Dessers.

Uiteindelijk prees Dessers zich gelukkig dat hij alsnog aanwezig kon zijn. "Ik heb erom moeten vragen bij de fysio. Die was eerst niet zo happig, maar ik zei dat ik echt nog eens graag naar De Kuip wilde. Panathinaikos en Feyenoord hebben veel gemeen: beide clubs hebben een gigantische geschiedenis en vurige fans."