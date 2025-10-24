Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

De terugkeer van Felice Mazzu in de Jupiler Pro League lijkt nabij. De voormalige coach van Charleroi, Union SG en Anderlecht geldt momenteel als topkandidaat om David Hubert op te volgen bij OH Leuven.

Tot algemene verrassing verliet Hubert minder dan twee weken geleden OHL, dat op dat moment voorlaatste stond in het klassement, om aan de slag te gaan bij competitieleider Union SG. Die club had net afscheid genomen van Sébastien Pocognoli.

Hans Somers nam, net als vorig seizoen, tijdelijk de leiding over bij OHL, onder meer bij de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Intussen is de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het team in het King Power at Den Dreef Stadion.

OH Leuven neemt bewust de tijd voor die keuze. Door de hervorming van de competitie, waarbij slechts één ploeg degradeert naar de Challenger Pro League na de play-downs, is er voor de clubs meer ruimte om strategisch te werk te gaan.

Mazzu bovenaan shortlist bij OH Leuven

OHL identificeerde snel twee mogelijke opvolgers voor Hubert: Timmy Simons, voormalig coach van Westerlo, en Felice Mazzu, die eerder actief was bij Union SG, Charleroi en Anderlecht.

Mazzu is sinds april vrij, na zijn vertrek bij Sint-Truiden. Volgens journalist Sacha Tavolieri staat hij nu bovenaan de lijst bij OHL. Tavolieri kent Mazzu goed, aangezien de 59-jarige coach momenteel als analist werkt bij Unibet TV.

Een definitieve beslissing wordt binnen 24 uur verwacht. Alles wijst erop dat Felice Mazzu binnenkort opnieuw actief zal zijn in de hoogste Belgische voetbalafdeling.