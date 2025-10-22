Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

OH Leuven wil eerstdaags de nieuwe coach voorstellen aan pers en publiek. Timmy Simons is één van de twee overgebleven kandidaten. Ondertussen kennen we ook de naam van de tweede persoon.

OH Leuven is nog steeds op zoek naar een opvolger voor David Hubert. Laatstgenoemde trok naar Union SG.

Al is de zoektocht voor de Leuvenaars zo goed als rond. Normaliter wordt de nieuwe coach eerstdaags voorgesteld.

Wie zijn de twee kandidaten om coach van OH Leuven te worden?

We schreven eerder al dat er nog twee kandidaten in de running zijn. De naam van nummer één was al gekend: Timmy Simons.

Het Laatste Nieuws kent ondertussen ook de naam van kandidaat nummer twee. Felice Mazzu is namelijk de topkandidaat om het roer aan Den Dreef over te nemen.

Nieuwe uitdaging

De voormalige coach van onder meer Sporting Charleroi en RSC Anderlecht wacht op een nieuwe uitdaging sinds zijn vertrek bij STVV. Het wachten lijkt voorbij.

