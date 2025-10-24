Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen
Foto: © photonews

Als de 18-jarige Lamine Yamal olie op het vuur gooit, dan weet je: de Clasico is nabij. Thibaut Courtois zou uiteraard maar al te graag met Real de rivaal uit Barcelona een hak zetten.

Zondagnamiddag staat in La Liga de topper Real Madrid - FC Barcelona op het programma. Real zal eraan beginnen met een voorsprong van twee punten, de uitslag kan dus wel eens van groot belang zijn voor het kampioenschap. In de aanloop naar de Clasico nemen de spanningen toe. Courtois deed zelf ook zijn duit in het zakje.

Er was immers het plan om de competitiematch Villarreal - Barcelona in december te laten doorgaan in Miami. Courtois noemde het competitievervalsing. Of het nu door zijn woorden kwam of niet: al snel zorgde de kritiek ervoor dat het geweer van schouder werd veranderd. De Amerikaanse organisatoren trokken er zelf de stekker uit.

Yamal haalt uit op Kings League-evenement

Ook in de richting van Real Madrid wordt de harde taal niet geschuwd. Niemand minder dan Lamine Yamal, de 18 jaar jonge voetbalvirtuoos van Barça, komt hiermee voor de dag. Hij is zelf aanwezig op de Kings League, een evenement dat georganiseerd wordt door Gerard Piqué. Bij de organisatie gaf Yamal een opvallend interview.

Het ging over de vergelijking tussen een ploeg die deelneemt aan de Kings League en Real Madrid. "Ze stelen en ze klagen allebei", sneerde Yamal. "Dat is wat ze doen." Een stevige uitspraak in het licht van de Clasico. "Vorig seizoen wonnen we bij Real met 0-4. Ik zeg niet dat dit opnieuw de uitslag wordt, maar het zou zeker kunnen."

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Yamal. Ondertussen heeft ook Thibaut Courtois zich nog eens uitgelaten. Op de officiële kanalen van Real Madrid houdt hij het deze keer wel bij cliché-uitspraken. "Onze ploeg staat er fysiek en mentaal goed voor. We moeten goed recupereren om in het weekend in vorm te zijn. We beschouwen het als een belangrijke match."

