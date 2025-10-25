Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Het was een onaangename verrassing voor Iker Casillas: vijf van zijn dure horloges verdwenen uit zijn woning. De diefstal gebeurde op 16 oktober en de totale waarde van de buit wordt geschat op ongeveer 130.000 euro.

De daders? Iets onverwachts: de Paraguayaanse schoonmaakster en het hoofd van de beveiliging van het landgoed van de voormalige Spaanse doelman. Het koppel werkte al jaren dicht bij Casillas.

De schoonmaakster was verantwoordelijk voor het onderhoud van het huis, terwijl haar man toezicht hield op de veiligheid. Spaanse media melden dat zij zelf de horloges weggenomen zou hebben, met haar echtgenoot als medeplichtige.

De echte horloges werden vervangen door namaak

Opvallend was dat de daders de echte horloges vervingen door namaak. Casillas merkte de vervalsingen op en zo kwam de diefstal aan het licht. Onder de gestolen exemplaren bevonden zich enkele topstukken, waaronder een Audemars Piguet Royal Oak van roségoud, een Rolex Submariner, een IWC Portugieser en twee andere horloges.

De waarde van de Audemars Piguet alleen al ligt tussen 60.000 en 70.000 euro. De andere horloges variëren van zo’n 10.000 tot 40.000 euro, wat de omvang van de buit duidelijk maakt. Het feit dat de daders echte en neppe exemplaren verwisselden, getuigt van een weloverwogen plan.

Het koppel wou het land verlaten

Het onderzoek versnelde toen bleek dat het koppel het land wilde verlaten. Bij een huiszoeking werden één horloge en onderdelen van een ander teruggevonden. De Spaanse politie vermoedt dat de horloges in onderdelen verkocht zouden worden om ontdekking te vermijden, maar die poging mislukte.

De schoonmaakster en de voormalige hoofdbeveiliger zijn inmiddels opgepakt en moeten binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Casillas kan opgelucht ademhalen, al blijft de schok groot dat de diefstal vanuit de eigen huishouding kwam.