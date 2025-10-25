Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"

Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"
Het beloftenelftal van KAA Gent trok op vrijdagavond naar Francs Borains voor hun wedstrijd van de elfde speeldag in de Challenger Pro League. Ze keerden zonder punten terug naar huis na een 2-0 nederlaag.

Francs Borains speelde op vrijdagavond gastheer voor Jong KAA Gent. Beide teams hoopten een sprongetje te maken in het klassement, maar dan moest er natuurlijk wel gewonnen worden.

Het was de thuisploeg die victorie wist te kraaien. In de tweede minuut was het Soladio die de score opende. Na de rust werd de voorsprong verdubbeld na een eigen doelpunt van Diallo. En dus likt Thomas Matton zijn wonden.

"Als je zo'n slechte start maakt, is dat altijd een opdoffer. Daardoor konden zij iets meer vanuit hun blok spelen en kwamen wij heel moeilijk tot kansen. Het ontbrak bij ons een beetje aan ideeën", aldus de coach van Jong KAA Gent na de wedstrijd voor de microfoon van DAZN.

Voor Jong KAA Gent is het nog maar de eerste uitnederlaag van het seizoen: "Dat zat er natuurlijk wel een keer aan te komen. We wisten dat het vandaag een tegenstander was met veel intensiteit in hun spel. Vandaag waren we veruit de mindere in de duels. En dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven."

Het beloftenelftal van KAA Gent blijft zo achter met elf op dertig. Daarmee staat het (voorlopig) op de negende plek, al kunnen Jong Genk en RSCA Futures daar nog over springen dit weekend. Francs Borains laat Lokeren tijdelijk achter zich en staat nu dertiende.

