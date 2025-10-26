De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

SK Beveren blijft imponeren: de Waaslanders wonnen met 2-1 van Patro Eisden en pakten zo 31 op 33. Lennart Mertens scoorde tweemaal en bezorgde zijn ploeg opnieuw de zege. Coach Marink Reedijk legt de druk nu bij bekertegenstander Standard.

SK Beveren won zaterdagavond met 2-1 van Patro Eisden Maasmechelen. Na zes minuten zette Lennart Mertens de thuisploeg op voorsprong. Kjetil Borry maakte zo'n 20 minuten later gelijk.

Kort voor het uur kon Mertens zijn tweede van de avond scoren, wat meteen ook het doelpunt werd dat Beveren de zege schenkte. "Dat doelpunt typeert misschien onze mentaliteit", zegt coach Marink Reedijk bij Het Nieuwsblad.

"We bleven erin geloven en we bleven druk zetten. Nadien hadden we de kansen om het af te maken, maar het belangrijkste is dat we dit keer wél met de drie punten zijn geëindigd", gaat hij verder.

Reedijk legt de druk bij Standard

Beveren pakte nu 31 op 33, wat waanzinnige cijfers zijn. Enkel tegen Beerschot speelde het gelijk. "Dat is natuurlijk een fantastisch rapport. Maar we moeten met de voeten op de grond blijven. De ploeg is hongerig, ambitieus, en wil die lijn zo lang mogelijk doortrekken."

Volgende week krijgen de Waaslanders de kans om zich te meten met een eersteklasser: Standard komt over de vloer voor een bekerwedstrijd. "De beker is geen hoofddoel, maar het is een mooie kans om ons te meten met een eersteklasser."

"Wij kunnen zonder druk spelen: Standard móét winnen, wij niet. Dat maakt het net interessant. We willen tonen dat we ook tegen een topclub ons mannetje kunnen staan", besluit Reedijk. Standard is gewaarschuwd.