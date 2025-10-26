Analyse Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| 2 reacties
Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?
Foto: © photonews

Het is tegenwoordig heerlijk om fan te zijn van Zulte Waregem. De promovendus zette vorige week op zaterdagavond opnieuw een statement neer door AA Gent met 4-1 te vernederen. Met dertien op vijftien nestelde Essevee zich verrassend, maar verdiend in de top zes.

Dat Zulte Waregem in de top-6 staat is, gezien de vorm van de traditionele topclubs dit seizoen, eigenlijk helemaal geen toevalstreffer. 

Thomas Claes was achteraf een heel trotse middenvelder: "Het is eigenlijk absurd dat we zesde staan. Niemand had dat verwacht. Dit kan een heel mooi seizoen worden als we deze lijn kunnen aanhouden."

Marstabel van 46 punten voor Zulte Waregem?

Daar horen we het dan meteen: kan Zulte Waregem zoals in de hoogdagen opnieuw dromen van play-off 1? Aan deze marstabel kunnen ze uitkomen op zo'n 46 punten en dan speel je volop mee om eventueel de top-6 te halen.

Coach Sven Vandenbroeck blijft er heel rustig onder op zijn persconferenties: “We moeten met de voeten op de grond blijven. We presteren boven verwachting, maar dit is een momentopname." Voor hem blijft de twaalfde plaats het eerste of voornaamste doel: geen playdowns moeten spelen.

Er zit muziek in Zulte Waregem

Als Essevee kan winnen van Cercle Brugge zou het in ieder geval ook over onder meer RSC Anderlecht kunnen springen. Daarna volgen in de heenronde nog duels met Union SG, Dender en Standard alvorens Cercle al op bezoek komt. 

Een dikke maand waarin toch nog heel wat punten gepakt kunnen worden die de ambities al meteen kracht kunnen bijzetten. Of een droom kunnen aanwakkeren van wie weet toch wel meer. De supporters staan er in ieder geval volmondig achter en er zit muziek in de linies van Essevee.

2 reacties
Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

