Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

De interesse van Juventus in Diego Moreira is allerminst bekoeld. De jonge Rode Duivel, die dit seizoen doorbreekt bij RC Strasbourg, blijft volgens Italiaanse media hoog op de verlanglijst van de Oude Dame staan.

Journalist Mirko Di Natale van *Tutto Juve* meldt dat de scouts van Juventus hem al sinds april volgen en dat zijn sterke seizoensstart die interesse alleen maar heeft versterkt. Bij Strasbourg is Moreira intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de linkerflank.

De 20-jarige Belg met Portugese roots scoorde op 17 oktober zijn eerste doelpunt van het seizoen en dat meteen tegen niemand minder dan Paris Saint-Germain, de Franse en Europese kampioen. Zijn zelfvertrouwen kreeg sindsdien een flinke boost.

Marktwaarde Moreira nu al 18 miljoen

Moreira liet zich daarnaast opmerken met twee assists in de Ligue 1: één opnieuw tegen PSG en één tegen stadsgenoot Paris FC. Ook bij de Belgische beloften was hij in vorm: tegen Wales tekende hij voor een doelpunt én een assist.

Het is dan ook geen verrassing dat meerdere Europese topclubs hem volgen, al lijkt Juventus voorlopig het meest concreet. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 18 miljoen euro.

Strasbourg, dat de winger in augustus 2024 overnam van Chelsea, zal echter niet snel willen praten over een vertrek. Moreira ligt nog onder contract tot de zomer van 2029. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Standard en Benfica, waar hij ook zijn profdebuut maakte.