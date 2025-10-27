Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Anderlecht ging vrijdagavond pijnlijk onderuit op het veld van Charleroi. Steven Defour, die zo'n tien jaar geleden nog voor Anderlecht speelde, is scherp voor zowat alles en iedereen bij de club.

Een crisis lijkt nooit veraf bij Anderlecht. Na de nederlaag tegen Charleroi lijkt de recordkampioen opnieuw in een negatieve spiraal te zijn beland. Dat vindt ook Steven Defour, die tussen 2014 en 2016 twee seizoenen voor Paars-Wit speelde.

"Anderlecht kan het gewoon niet goed doen. Ze spelen een slechte match en vervallen telkens weer in dezelfde fouten. Dat komt door keuzes van bovenaf", is Defour hard in het RTL-programma Le Vestiaire.

Volgens Defour zijn de mindere resultaten een gevolg van foutieve keuzes die het bestuur heeft gemaakt: “Er zit geen lijn in de ploeg en geen continuïteit. Het bestuur blijft korte-termijnbeslissingen nemen.”

Kompany ontslaan was grootste fout

De grootste fout die ze bij Anderlecht hebben gemaakt volgens Defour, is het doorsturen van Vincent Kompany. Hij maakt nu furore bij Bayern München terwijl Anderlecht op de sukkel blijft. "Kompany had nooit ontslagen mogen worden", mijmert de analist.





Hoe dan ook neemt de druk op huidig coach Besnik Hasi steeds meer toe. De komende twee thuiswedstrijden, in de beker tegen Ninove op dinsdag en in de competitie tegen KV Mechelen op zaterdag, kunnen maar best gewonnen worden.