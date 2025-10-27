Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4301

Anderlecht ging vrijdagavond pijnlijk onderuit op het veld van Charleroi. Steven Defour, die zo'n tien jaar geleden nog voor Anderlecht speelde, is scherp voor zowat alles en iedereen bij de club.

Een crisis lijkt nooit veraf bij Anderlecht. Na de nederlaag tegen Charleroi lijkt de recordkampioen opnieuw in een negatieve spiraal te zijn beland. Dat vindt ook Steven Defour, die tussen 2014 en 2016 twee seizoenen voor Paars-Wit speelde.

"Anderlecht kan het gewoon niet goed doen. Ze spelen een slechte match en vervallen telkens weer in dezelfde fouten. Dat komt door keuzes van bovenaf", is Defour hard in het RTL-programma Le Vestiaire.

Volgens Defour zijn de mindere resultaten een gevolg van foutieve keuzes die het bestuur heeft gemaakt: “Er zit geen lijn in de ploeg en geen continuïteit. Het bestuur blijft korte-termijnbeslissingen nemen.”

Kompany ontslaan was grootste fout

De grootste fout die ze bij Anderlecht hebben gemaakt volgens Defour, is het doorsturen van Vincent Kompany. Hij maakt nu furore bij Bayern München terwijl Anderlecht op de sukkel blijft. "Kompany had nooit ontslagen mogen worden", mijmert de analist.

Hoe dan ook neemt de druk op huidig coach Besnik Hasi steeds meer toe. De komende twee thuiswedstrijden, in de beker tegen Ninove op dinsdag en in de competitie tegen KV Mechelen op zaterdag, kunnen maar best gewonnen worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Steven Defour

Meer nieuws

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
3
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

22:00
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
2
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
8
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
14
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
2
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

15:30
2
Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

15:45
2
"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

15:00
STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

15:10
10
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
1
Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
5
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
7
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
18
Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

11:40
Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

12:00
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? The Purple Knight The Purple Knight over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" kliersesk kliersesk over Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove Standard 2.0 Standard 2.0 over Hij ging volledig door het lint: dit is wat Marc Wilmots allemaal deed na wedstrijd tegen Antwerp Venom#13 Venom#13 over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Joske89 Joske89 over Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-zender vanwege DAZN-chaos Venom#13 Venom#13 over 9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved