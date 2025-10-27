Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland
Tony Bloom tovert niet alleen met Union. Ook Heart of Midlothian, de club waarin hij recent heeft geïnvesteerd, maakt furore in de Schotse competitie.

Op kop in het klassement. De beste aanval van de competitie. De beste verdediging. De seizoensstart van Heart of Midlothian was al uitzonderlijk. Maar sinds zondag kan het team zich niet langer verschuilen: hun 3-1 overwinning tegen Celtic maakt hen nadrukkelijk een kandidaat voor de titel. De voorsprong aan op de eerste achtervolger bedraagt al acht punten.

Iets meer dan tien jaar geleden leek de club gedoemd te verdwijnen door miljoenen aan schulden veroorzaakt door het rampzalige beheer van voormalig eigenaar Vladimir Romanov. Een historische club die als een feniks uit de as herrijst en de grootmachten van het kampioenschap pijn doet... de gelijkenis met Union is niet louter toevallig.

Tony Bloom, aandeelhouder bij de Brusselaars, investeerde deze zomer ook in Hearts. Zijn investering van 10 miljoen Britse pond (11,4 miljoen euro) leverde hem 29% van de aandelen op. Maar in feite werkt Bloom sinds 2024 aan de ontwikkeling van de club dankzij een partnerschap met Jamestown Analytics, zijn dataspecialisatiebedrijf in spelerswerving. Met resultaten die even veelbelovend zijn als in Sint-Gillis.

Het model dat zichzelf bewijst

Een spits uit de Noorse tweede klasse, een andere nieuwkomer uit de Litouwse competitie, een linkerflankspeler uit Slowakije, een rechterflankspeler uit de Italiaanse Serie C. Net als in het Dudenpark, stelt het statistische model hen in staat om tegen lage kosten spelers aan te trekken die onopgemerkt zijn gebleven en waarvan de profielen perfect passen bij het ingevoerde spelplan.

Ook hier jongleert Bloom tussen respect voor tradities, de lokale context en moderne voetbalnormen. Hij leerde zelfs unieke supporters kennen. Supporters die simpelweg de club hebben gered door in slechts zes weken tijd maar liefst een miljoen Britse pond bijeen te brengen. In het Tnyecastle Stadium braken kinderen hun spaarvarken en sneden gepensioneerden in hun pensioen om te voorkomen dat het Romanov-tijdperk de Hearts volledig uit het Schotse voetbal zou verdrijven.

Tony Bloom volgde zo Ann Budge op, een prominente figuur in de geschiedenis van de club. Zij stelde de supporters in staat zich te organiseren om de club die hen zo dierbaar is te redden: "Ik ontving een brief met de vraag of ik hun projecten wilde komen beluisteren. Ik was erg geïntrigeerd omdat het een handgeschreven brief was, iets wat tegenwoordig vrij zeldzaam is. Dus, uit beleefdheid, ben ik gegaan. Ik bracht de supporters in contact met mensen die hen konden helpen om een website op te zetten, hun boodschap te promoten en hun strategie te bepalen", vertelt ze aan Football Scotland.

Beter nog, Budge investeerde er zelf in en bracht de club een gezonde en rigoureuze structuur waarmee ze konden herstructureren. Naast de terugbetaling van haar investering, hebben de supporters een echt inspraakrecht verkregen in de bestuursorganen. Zij hebben bovendien gestemd voor de komst van Tony Bloom.

"Ik denk dat de komst van Tony ons in staat stelt om dat glazen plafond te doorbreken. Het andere dat hij ons brengt, buiten het statistische model voor spelersrekrutering, is een flinke posis zelfvertrouwen in het team, de supporters en het bestuur", legt Gerry Mallon, voorzitter van de Foundation of Hearts, het controleorgaan van de club, uit aan de AFP.

Tony Bloom is nu klaar om de club naar een hoger niveau te tillen. De laatste keer dat een club anders dan de Rangers of Celtic het Schotse kampioenschap won was in 1985, veertig jaar geleden. Toen was dat Aberdeen, geleid door een zekere Sir Alex Ferguson. Misschien moet Bloom nog enkele wondertransfers doen om ook geridderd te worden, maar hij is alvast op de goede weg.

