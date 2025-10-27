Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

DAZN zit diep in de problemen: zonder deal met telecomoperatoren stapelen de verliezen zich op en er is vrees dat het mediabedrijf zijn contract met de Pro League opzegt. Clubs denken zelfs aan een eigen tv-kanaal.

De problemen rond DAZN worden steeds chaotischer. Omdat er geen akkoord werd gevonden met de telecomoperatoren lijdt het verlies. Het mediabedrijf zou zijn mediacontract met de Pro League dus ook niet kunnen nakomen.

Nu heerst de vrees dat DAZN het contract eenzijdig wil opzeggen. Clubs zouden daar steeds meer rekening mee houden. Daardoor is er een opvallend idee opnieuw komen bovendrijven.

Pro League denkt aan een eigen tv-kanaal

De Pro League-clubs zou namelijk nadenken over het opstarten van een eigen tv-kanaal. Volgens Het Nieuwsblad kan dit al snel werkelijkheid worden wanneer DAZN effectief zijn contract verbreekt.

Dan zou de Pro League zelf een mediabedrijf oprichten. Maar wat de clubs vooral hopen is dat DAZN dit seizoen nog uitdoet, moest het zijn contract verbreken.

De reden daarvoor is simpel. Als DAZN het contract eenzijdig vebreekt en er meteen mee ophoudt in België, zullen de fans naar alle waarschijnlijkheid een tijd geen voetbal kunnen zien. Laten we hopen dat het zo ver niet komt.