Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De genomineerden voor de FIFA FIFPRO Men's World 11 zijn bekendgemaakt. Tussen de 26 namen vinden we ook twee landgenoten terug: Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, die zich afgelopen weekend zwaar blesseerde.

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans om deel uit te maken van de FIFA FIFPRO Men's World 11. Dat is niet zomaar een prijs: het is de enige mondiale voetbalprijs die volledig wordt gestemd door de voetballers zelf.

De lijst van genomineerden is door FIFPRO bekendgemaakt. Onder meer Lamine Yamal, Gouden Bal Ousmane Dembélé, Manchester City-spits Erling Haaland en Liverpool-verdediger Virgil Van Dijk pronken op de shortlist.

Meer dan 20 duizend stemmers

In totaal brachten meer dan 20.000 voetballers hun stem uit. De 26 kanshebbers zijn de spelers die de meeste stemmen van hun collega's ontvingen voor hun prestaties tussen juli 2024 en augustus 2025.

Voor Kevin De Bruyne kan een verkiezing als deze hem wellicht gestolen worden. De middenvelder van Napoli blesseerde zich afgelopen weekend in de partij tegen Inter en wacht een erg lange revalidatie.

Bekendmaking op 3 november

De volledige shortlist kan u hier terugvinden. Of Courtois en De Bruyne ook effectief in het elftal zullen geraken, komen we volgende maand te weten. Op 3 november zal het definitieve elftal worden bekendgemaakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Real Madrid
Kevin De Bruyne
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
5
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

22:00
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

10:30
19
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
3
🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

26/10
15
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
2
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
1
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
8
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

15:45
2
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
14
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
2
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

15:30
2
Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

15:10
10
"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

15:00
STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

07:00
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
1
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
7
Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

09:20
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 9
Lecce Lecce 28/10 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 28/10 AC Milan AC Milan
Como Como 29/10 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 29/10 Udinese Udinese
AS Roma AS Roma 29/10 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 29/10 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 29/10 Torino Torino
Genoa Genoa 29/10 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 30/10 Sassuolo Sassuolo
Pisa Pisa 30/10 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? The Purple Knight The Purple Knight over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" kliersesk kliersesk over Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove Standard 2.0 Standard 2.0 over Hij ging volledig door het lint: dit is wat Marc Wilmots allemaal deed na wedstrijd tegen Antwerp Venom#13 Venom#13 over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Joske89 Joske89 over Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-zender vanwege DAZN-chaos Venom#13 Venom#13 over 9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved