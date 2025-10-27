Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

De genomineerden voor de FIFA FIFPRO Men's World 11 zijn bekendgemaakt. Tussen de 26 namen vinden we ook twee landgenoten terug: Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, die zich afgelopen weekend zwaar blesseerde.

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans om deel uit te maken van de FIFA FIFPRO Men's World 11. Dat is niet zomaar een prijs: het is de enige mondiale voetbalprijs die volledig wordt gestemd door de voetballers zelf.

De lijst van genomineerden is door FIFPRO bekendgemaakt. Onder meer Lamine Yamal, Gouden Bal Ousmane Dembélé, Manchester City-spits Erling Haaland en Liverpool-verdediger Virgil Van Dijk pronken op de shortlist.

Meer dan 20 duizend stemmers

In totaal brachten meer dan 20.000 voetballers hun stem uit. De 26 kanshebbers zijn de spelers die de meeste stemmen van hun collega's ontvingen voor hun prestaties tussen juli 2024 en augustus 2025.

Voor Kevin De Bruyne kan een verkiezing als deze hem wellicht gestolen worden. De middenvelder van Napoli blesseerde zich afgelopen weekend in de partij tegen Inter en wacht een erg lange revalidatie.





Bekendmaking op 3 november

De volledige shortlist kan u hier terugvinden. Of Courtois en De Bruyne ook effectief in het elftal zullen geraken, komen we volgende maand te weten. Op 3 november zal het definitieve elftal worden bekendgemaakt.