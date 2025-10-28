🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ali Maamar en Anas Tajaouart zijn door Anderlecht gehuldigd na hun overwinning op het Wereldkampioenschap U20 met Marokko. Ook trainer Besnik Hasi had enkele mooie woorden voor de wereldkampioenen.

De saga deed al veel stof opwaaien: Besnik Hasi wil niet dat Nathan De Cat een maand wordt gemist. Voor de trainer van Anderlecht is het duidelijk: de jonge middenvelder van 17 jaar mag niet deelnemen aan het wereldkampioenschap U17. Hij is echter wel geselecteerd door Bob Browaeys.

Indien De Cat toch zou gaan naar het WK, zal hij proberen zijn twee ploeggenoten, Ali Maamar en Anas Tajaouart, recente wereldkampioenen U20 met Marokko, te evenaren, samen met Carolo Yassine Khalifi.

Anderlecht eert Ali Maamar en Anas Tajaouart

Teruggekeerd naar Brussel vorige week, werden de twee jonge Marokkanen door de club in de bloemetjes gezet, voorafgaand aan een tactische sessie geleid door hoofdcoach Besnik Hasi.

In een video gepubliceerd door het officiële account van de recordkampioen, zien we de hoofdtrainer zijn tactische sessie openen door de twee jonge talenten, die al jaren in Neerpede aanwezig zijn, te eren.

Het valt nog te bezien of dit hun status als bankzitter/Futures-speler kan veranderen, en of Nathan De Cat ook toestemming zal krijgen om te mogen bijdragen aan een mogelijk Belgisch kampioenschap binnen een maand.

```

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures
Anas Tajaouart
Ali Maamar

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
1
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00
Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

09:00
Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

08:41
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
16
Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

07:41
2
In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

07:00
Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

07:20
8
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
2
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

23:30
Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
3
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
4
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
10
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

22:00
2
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
1
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
1
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
3
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
11
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
1
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
21
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
4
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen Stigo12 Stigo12 over Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez Boktor Boktor over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove Philippe Cr Philippe Cr over Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu" laszlo laszlo over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? laszlo laszlo over Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest" André Coenen André Coenen over Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter" poestexas poestexas over Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen" Walter Baseggio Walter Baseggio over Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved