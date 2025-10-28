🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

Ali Maamar en Anas Tajaouart zijn door Anderlecht gehuldigd na hun overwinning op het Wereldkampioenschap U20 met Marokko. Ook trainer Besnik Hasi had enkele mooie woorden voor de wereldkampioenen.

De saga deed al veel stof opwaaien: Besnik Hasi wil niet dat Nathan De Cat een maand wordt gemist. Voor de trainer van Anderlecht is het duidelijk: de jonge middenvelder van 17 jaar mag niet deelnemen aan het wereldkampioenschap U17. Hij is echter wel geselecteerd door Bob Browaeys.

Indien De Cat toch zou gaan naar het WK, zal hij proberen zijn twee ploeggenoten, Ali Maamar en Anas Tajaouart, recente wereldkampioenen U20 met Marokko, te evenaren, samen met Carolo Yassine Khalifi.

Anderlecht eert Ali Maamar en Anas Tajaouart

Teruggekeerd naar Brussel vorige week, werden de twee jonge Marokkanen door de club in de bloemetjes gezet, voorafgaand aan een tactische sessie geleid door hoofdcoach Besnik Hasi.

In een video gepubliceerd door het officiële account van de recordkampioen, zien we de hoofdtrainer zijn tactische sessie openen door de twee jonge talenten, die al jaren in Neerpede aanwezig zijn, te eren.

Het valt nog te bezien of dit hun status als bankzitter/Futures-speler kan veranderen, en of Nathan De Cat ook toestemming zal krijgen om te mogen bijdragen aan een mogelijk Belgisch kampioenschap binnen een maand.

Welcoming the world champions. 💜🇲🇦 pic.twitter.com/ayu8IQ090S — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 27, 2025

