Lazare Amani doet boekje open over zijn passage bij Standard

Jean Thierry Lazare Amani blikt terug op zijn uitleenbeurt aan Standard en zijn jaren bij Union. In een gesprek met La Capitale licht hij toe waarom een definitieve overstap naar Luik uitbleef en hoe hij zijn traject in België evalueert.

Geen vervolg bij Standard ondanks degelijk rapport

Lazare werd in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan Standard. Een definitieve overstap kwam er niet, ondanks een vooraf vastgelegde aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Volgens hem speelde de timing daarbij een grote rol.

Na afloop van het seizoen werd een nieuwe sportieve leiding aangesteld bij de Rouches, die snel drie middenvelders aantrok: Ilaimaharitra, Nielsen en Mehssatou. Samen kostten zij minder dan het bedrag dat Standard voor Lazare had moeten betalen.

De middenvelder begrijpt de keuze vanuit financieel oogpunt. “Je zet geen 2,5 miljoen op tafel voor een middenvelder. Dat bedrag reserveer je voor een fitte spits die twintig doelpunten kan maken”, stelt hij. De komst van goedkopere alternatieven maakte zijn positie onhoudbaar, ondanks zijn inzet tijdens de uitleenperiode.

Toen duidelijk werd dat Standard de optie niet zou lichten, voelde dat voor Lazare als een afwijzing. “Toen ik las dat Standard niet geïnteresseerd was, gaf dat mij het gevoel dat ik niet aan de verwachtingen had voldaan”, zegt hij. Toch is hij van mening dat hij zijn rol correct heeft ingevuld, al erkent hij dat de Play-offs collectief ondermaats waren.

Lazare over zijn jaren bij Union

Voor zijn passage bij Standard was Lazare vier seizoenen actief bij Union. Na eerdere periodes bij Eupen en Charleroi vond hij daar de ruimte om zich te tonen. Hij somt zijn erelijst op: een landstitel, een beker en een Supercup. Daarnaast werd hij ook Afrikaans kampioen met Ivoorkust.

De middenvelder benadrukt dat Union veel voor hem betekent. “Vandaag zegt men overal in België dat Lazare een gerespecteerd man is”, stelt hij. Toch bleef een grote transfer uit, in tegenstelling tot ploegmaats als Boniface, Lynen of Sadiki. Dat laat volgens hem een bittere nasmaak, maar hij koestert geen wrok.

Bij zijn vertrek stuurde hij een dankbericht naar de volledige club, inclusief een persoonlijk bericht aan Sébastien Pocognoli. “Ik heb geen wrok. Het belangrijkste is mijn hart te kunnen luchten: ik heb alles gegeven voor deze club”, zegt hij. Lazare blijft trots op zijn prestaties en de reputatie die hij in België heeft opgebouwd.