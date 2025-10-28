Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

De sportief directeur van Standard, Marc Wilmots, is door het Belgisch Parket opgeroepen om uitleg te geven over zijn gedrag na de afgelasting van de wedstrijd Standard - Antwerp op 17 oktober. Er dreigt een mogelijke sanctie voor de voormalig Rode Duivel.

Het incident ontstond onmiddellijk na de beslissing om de wedstrijd niet uit te spelen. Wilmots uitte felle kritiek op het optreden van de scheidsrechter, waarbij hij onder meer verwees naar een rode kaart voor Adnan Abid en een gele kaart voor Rafiki Saïd.

“Het zijn steeds twee maten en gewichten. We worden gereduceerd tot tien en dat verpest de match", luidde zijn reactie, die door supporters van Standard toegejuicht werd.

Volgens het rapport van scheidsrechter Lothar d’Hondt escaleerde de situatie toen Wilmots tien minuten na de wedstrijd het scheidsrechterskabinet betrad. “Hij kwam op een vijandige manier binnen, zijn smartphone in de hand, en toonde een screenshot met de woorden ‘Kijk eens! Is dit normaal?’"

"Toen we vroegen rustig te blijven, negeerde hij dat volledig. Daarna schreeuwde hij: ‘Ik heb er genoeg van! Iedereen gaat betalen!’ en sloeg de deur meerdere keren hard dicht", schrijft d’Hondt.

Bondsparket wil schorsing voor Wilmots

Het bondsparket benadrukt dat vrijheid van meningsuiting niet toestaat om scheidsrechters te intimideren of te bedreigen. In hun dossier staat dat Wilmots de principes van loyaliteit, integriteit en sportiviteit schond. Kritiek moet op een respectvolle manier gebeuren, en het gedrag van Wilmots overschreed die grenzen duidelijk.

Het Parket stelt een schorsing van twee wedstrijden voor, waarvan één effectief en één voorwaardelijk, samen met een boete van 1.500 euro. Het ontbreken van eerdere incidenten kan zijn straf verzachten, maar het incident toont hoe emotioneel geladen voetbalwedstrijden kunnen zijn, zelfs voor ervaren ex-spelers en clubleiders.