Redactie
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Edjouma

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht is al een tijdje bezig met de voorbereiding op de wintermercato. Een mogelijk transferdoelwit van paars-wit is daarbij al uitgelekt. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 27/10

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

08:41
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
1
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00
Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

07:41
2
Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

07:20
8
In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

07:00
🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

06:30
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

23:30
Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
3
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
4
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

22:00
2
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
1
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
16
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
10
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
2
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
1
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
3
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
1
Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
11
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
21
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
4
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

15:45
2

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

