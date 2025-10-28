Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht is al een tijdje bezig met de voorbereiding op de wintermercato. Een mogelijk transferdoelwit van paars-wit is daarbij al uitgelekt. (Lees meer)