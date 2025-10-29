🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..."

Opmerkelijke taferelen voor de aftrap van de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en VK Ninove. De bezoekers verschenen in een fluogeel truitje dat opvallend hard leek op de fluogroene outfit van de scheidsrechters.

De gelijkenis was zó groot dat de arbitrage twijfelde of er wel een duidelijk onderscheid te maken viel tussen beide partijen. Volgens het reglement moeten ploegen én scheidsrechters duidelijk te onderscheiden zijn, maar dat was hier niet het geval.

Ninove had vooraf doorgegeven dat het in groen en zwart zou spelen, maar iemand was vergeten dat er speciaal nieuwe shirts waren besteld, in het opvallende fluogeel. Dat detail was niet aan de bond doorgegeven, waardoor de refs geen alternatieve uitrusting bij hadden.

Er werd eerst al overwogen om snel naar Ninove te rijden om de juiste tenues op te halen. Omdat de afstand beperkt was, leek dat haalbaar, maar Anderlecht bood intussen aan om eigen truitjes te lenen, de bekende appelblauwzeegroene uitrusting van enkele seizoenen geleden.

Uiteindelijk de U19-truitjes uit de kast gehaald

Uiteindelijk koos men toch voor de veilige oplossing: iemand reed naar Ninove om de oorspronkelijke shirts te halen. De match begon met een kwartier vertraging, en de nummers op de truitjes bleken niet helemaal te kloppen.





Voor Ninove was het een bittere pil, gezien de moeite die de club had gedaan om alles in orde te brengen. Trainer Dave Van Waes kon na afloop moeilijk geloven hoe het zover was kunnen komen. “Ik weet niet precies hoe we nu toch in de truitjes van onszelf speelden", zuchtte hij. “Iemand moet er achter gereden zijn. Waren het die van de U19? Ah ok, dat is een mooi verhaal voor jullie hé.”

De coach had vooral weinig begrip voor de gang van zaken. “Het is heel spijtig dat het gebeurd is. Onze voorzitter heeft alle moeite gedaan om die truitjes dubbel te laten maken en dan gebeurt er zoiets. Maar zelfs op ons niveau, in Eerste Amateur, hebben de scheidsrechters altijd drie uitrustingen mee. Waarom dat hier niet het geval was... Ik weet het niet.”