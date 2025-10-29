Reactie 🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..."

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| Reageer
🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Opmerkelijke taferelen voor de aftrap van de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en VK Ninove. De bezoekers verschenen in een fluogeel truitje dat opvallend hard leek op de fluogroene outfit van de scheidsrechters.

De gelijkenis was zó groot dat de arbitrage twijfelde of er wel een duidelijk onderscheid te maken viel tussen beide partijen. Volgens het reglement moeten ploegen én scheidsrechters duidelijk te onderscheiden zijn, maar dat was hier niet het geval.

Ninove had vooraf doorgegeven dat het in groen en zwart zou spelen, maar iemand was vergeten dat er speciaal nieuwe shirts waren besteld, in het opvallende fluogeel. Dat detail was niet aan de bond doorgegeven, waardoor de refs geen alternatieve uitrusting bij hadden.

Er werd eerst al overwogen om snel naar Ninove te rijden om de juiste tenues op te halen. Omdat de afstand beperkt was, leek dat haalbaar, maar Anderlecht bood intussen aan om eigen truitjes te lenen, de bekende appelblauwzeegroene uitrusting van enkele seizoenen geleden.

Uiteindelijk de U19-truitjes uit de kast gehaald

Uiteindelijk koos men toch voor de veilige oplossing: iemand reed naar Ninove om de oorspronkelijke shirts te halen. De match begon met een kwartier vertraging, en de nummers op de truitjes bleken niet helemaal te kloppen.

Voor Ninove was het een bittere pil, gezien de moeite die de club had gedaan om alles in orde te brengen. Trainer Dave Van Waes kon na afloop moeilijk geloven hoe het zover was kunnen komen. “Ik weet niet precies hoe we nu toch in de truitjes van onszelf speelden", zuchtte hij. “Iemand moet er achter gereden zijn. Waren het die van de U19? Ah ok, dat is een mooi verhaal voor jullie hé.”

De coach had vooral weinig begrip voor de gang van zaken. “Het is heel spijtig dat het gebeurd is. Onze voorzitter heeft alle moeite gedaan om die truitjes dubbel te laten maken en dan gebeurt er zoiets. Maar zelfs op ons niveau, in Eerste Amateur, hebben de scheidsrechters altijd drie uitrustingen mee. Waarom dat hier niet het geval was... Ik weet het niet.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Ninove

Meer nieuws

Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans" Reactie

Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans"

23:26
Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

22:39
🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

21:20
5
OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

06:40
Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

22:26
Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder" Reactie

Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder"

23:35
Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

06:00
Krijgt Mazzu het op de rails bij OH Leuven? Steven Defour is formeel

Krijgt Mazzu het op de rails bij OH Leuven? Steven Defour is formeel

23:30
Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

22:24
Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp

Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp

23:00
📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

21:30
"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

22:00
2
Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp

Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp

21:00
1
40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk

40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk

21:40
1
Lazare Amani doet boekje open over zijn passage bij Standard

Lazare Amani doet boekje open over zijn passage bij Standard

21:20
Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt dan toch in zijn truitjes

Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt dan toch in zijn truitjes

20:20
2
Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

18:30
Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

16:30
LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

15:05
Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

19:40
Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

20:10
1
Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean"

Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean"

20:40
De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

18:40
1
Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

19:00
Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"

Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"

20:20
"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

20:00
Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

19:20
Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

18:20
Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

16:00
2
Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

17:40
De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

17:10
3
Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

18:00
Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

17:00
3
Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

17:20
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" Jos Het Ei Jos Het Ei over 🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove? Jos Het Ei Jos Het Ei over Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest" Jos Het Ei Jos Het Ei over Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp Obiku Obiku over Anderlecht - Ninove: 2-0 Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen - Lierse SK: 2-1 filip.dhose filip.dhose over Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt in Anderlecht-truitjes Demogorgon Demogorgon over Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht" TCJ TCJ over FCV Dender EH - Olympic Charleroi: 4-2* De Groene Ridder. De Groene Ridder. over "We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved