🎥 Dit zal u geen twee keer zien: voorzitter viert na bekermatch mee met publiek van tegenstander

Anderlecht plaatste zich zonder te overtuigen voor de volgende ronde van de beker na een matige 2-0 tegen Ninove. De fans floten Besnik Hasi uit, al zorgde de Ninove-voorzitter nog voor een opvallend vreugdemoment met het thuispubliek.

Anderlecht heeft dinsdagavond met 2-0 gewonnen van KVK Ninove. Het was zeker niet goed tegen de amateurclub, maar paars-wit deed wat het moest. Daar is ook alles mee gezegd over de wedstrijd.

De supporters waren bijzonder ontevreden met hoe het verliep. Anderlecht zou tegen Ninove, dat wel goed voor de dag kwam en zelfs de beste kans van de tweede helft had, toch meer op de mat moeten kunnen leggen.

Na de wedstrijd volgde er een fluitconcert gericht aan coach Besnik Hasi. Het publiek was niet blij, en Hasi gaf nadien aan dat hij de frustraties begreep.

Ninove-voorzitter viert mee met de Anderlecht-fans

Toch beleefden de fans na afloop nog een leuk momentje, maar dan wel met de tegenstander. Ninove-voorzitter Gunther Van Der Perren ging na afloop, met een Anderlecht-sjaal, vieren met het thuispubliek.





😅 | De voorzitter van VK Ninove kon zijn paars-witte hart niet verbergen. 👏💟 #CrokyCup pic.twitter.com/tlsssRW0B1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 28, 2025

Niet iets wat u twee keer op een seizoen zal zien. Van Der Perren gaf eerder al wel duidelijk aan dat hij Anderlecht-fan is, en door de nederlaag van zijn eigen ploeg verandert dat uiteraard niet zomaar.