Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Bayern München heeft met 1-4 gewonnen in Keulen. Maar de wedstrijd was spannender dan de score doet vermoeden. En er was toch wel wat te doen over de wedstrijd.

Niet alleen in België is de Beker weer van start gegaan. Op een steenworp afstand van de grens ging Bayern München naar Keulen in de DFB Pokal. Vincent Kompany, die zijn reeks overwinningen wilde voortzetten, stelde een sterk team op in het RheinEnergieStadion.

Toch hadden zijn mannen het moeilijk in de eerste helft. Erger nog: Keulen benutte een sterke fase om de score te openen. Al keerde de wedstrijd daarna snel.

Diaz duidelijk buitenspel

Bayern München maakte snel gelijk via Luis Diaz. Maar de Colombiaanse aanvaller stond duidelijk buitenspel op het moment dat hij profiteerde van de slecht weggewerkte bal door de keeper. Een doelpunt dat had moeten worden geannuleerd en dat het debat over de afwezigheid van VAR in dit stadium van de competitie nieuw leven inblaast. Vooral omdat de Beierse ploeg twee minuten later via Harry Kane de 1-2 maakte.

De kans voor Keulen was verkeken: Bayern beleefde een rustigere tweede helft en scoorde nog twee keer via Michael Olise en opnieuw Harry Kane, en won met 1-4.

De 14e overwinning in 14 wedstrijden in alle competities zorgt ervoor dat Bayern München het beste seizoensbegin noteert in de geschiedenis van de vijf grote competities, beter dan AC Milan in 1992-1993. Vincent Kompany schrijft dus nog meer geschiedenis en blijft succesvol in een competitie die zijn team vorig seizoen niet kon winnen.