Eerste zege voor Hayk Milkon en Dender: "Dat hebben we vandaag getoond"

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ook Dender wist zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. Het had daar wel verlengingen voor nodig tegen tweedeklasser Olympic Charleroi.

Op dinsdag plaatsten alle eersteklassers die in actie kwamen zich voor de achtste finales van de Croky Cup. Ook Dender, de laatste in de Jupiler Pro League deed dat. Al had het wel enorm veel moeite tegen Olympic Charleroi.

Moeizame, eerste zege voor Dender

In een duel der hekkensluiters, de bezoekers uit Charleroi staan laatste in de Challenger Pro League, kwam Dender 0-2 achter, maar won het uiteindelijk na verlengingen met 4-2. En zo pakt Dender een eerste zege van het seizoen.

"Of ik verrast was door Olympic Charleroi? Nee helemaal niet. Maar uiteindelijk hebben de spelers hun job gedaan en getoond dat ze één geheel zijn. Ze hebben vandaag getoond dat ze voor elkaar willen vechten, ongeacht het scenario", reageert Hayk Milkon na de partij voor de microfoon van DAZN.

Dender had de wedstrijd al sneller kunnen beslissen vond Milkon: "Maar dat zou wel een beetje gevleid zijn, aangezien we een poos tegen tien man mochten voetballen. Maar goed, de druk die dan op de schouders komt te liggen, wordt alleen maar groter."





Nu stunten op Jan Breydel?

Hoe dan ook zal de zege enorm veel deugd doen bij iedereen die Dender een warm hart toedraagt. Kunnen ze ook in de competitie een eerste zege van het seizoen behalen? Komende zaterdag trekken ze naar Jan Breydel om Club Brugge partij te geven. Voor Milkon een terugkeer naar de ploeg waar hij een poos als assistent fungeerde.