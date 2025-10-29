Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

In de Beker van België stonden op woensdagavond liefst zes wedstrijden op het programma. Daarin kregen we best wat doelpunten te zien. Club Brugge maakte heel wat indruk tegen Eendracht Aalst Lede.

Nicky Hayen koos bij Club Brugge voor een aantal jonkies om ook hen wat speelkansen te geven en was zeer duidelijk over de redenen om dat te doen.

Mechele, Campbell en Sandra zorgen voor 6-1 overwinning Club Brugge

De jonkies deden het meteen zeer goed voor blauw-zwart. Na een kwartier was het al 2-0. Eerst had Brandon Mechele een rebound binnengetikt, even later kon Shandre Campbell profiteren na een goede actie van Furo.

En zo was de match na een kwartier eigenlijk al gespeeld. De bezoekers wilden wel wat laten zien en konden kort na de rust ook een keertje de netten doen trillen na een mooie actie en goal van Joran Triest.

Club Brugge nooit in de problemen

Daarvoor én daarna hadden de Oost-Vlamingen uit de Derde Amateurklasse wel twee owngoals gemaakt, waardoor we na een 3-0 bij de rust ook na de pauze nooit echt spanning kregen.





Cisse Sandra wist in het slot van de wedstrijd met twee doelpunten de score nog wat hoger te laten oplopen. Door de 6-1 eindstand kwam blauw-zwart nooit in de problemen en mag het naar de achtste finales in de Beker van België.