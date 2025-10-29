Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove

Voor het eerst in een maand stond Mario Stroeykens nog eens aan de aftrap bij Anderlecht. De Brusselaars leverden tegen VK Ninove geen sprankelende prestatie af, maar Stroeykens probeerde vooral het positieve te zien.

“We moeten stap voor stap vooruitgaan", zei de middenvelder. “Deze zege is een stap in de goede richting. Iedereen denkt dat je tegen een ploeg uit een lagere afdeling makkelijk wint, maar zo werkt het niet altijd.”

De jonge Anderlecht-speler, die op 7 oktober zijn contract verlengde, wilde het geheel in perspectief plaatsen. “Het was een wisselvallige match. Onze doelpunten vielen op het juiste moment, maar iedereen hoopte dat we daarna nog de derde en vierde zouden maken. In de tweede helft zakten we wat weg fysiek. Vergeet niet dat verschillende jongens terugkomen van blessures en nog ritme en vertrouwen zoeken.”

Ninove toonde na de rust opvallend veel strijdlust, merkte Stroeykens op. “We wisten dat ze met die mentaliteit zouden spelen. Ons tempo zakte en zij brachten meer grinta. Ze kregen een paar kansen en Mads (Kikkenborg) moest goed tussenkomen. Hun counters maakten het ons lastig. Als ze scoren, krijgen ze weer hoop, dat voel je dan meteen.”

Fluitconcerten richting Hasi

De prestatie van paars-wit stelde de supporters niet gerust, en dat lieten ze bij momenten ook merken. “Ik begrijp hen", gaf Stroeykens toe. “Iedereen wil spektakel zien. Maar het belangrijkste was de kwalificatie. Natuurlijk moeten we beter spelen, dat weten we allemaal. Het zal tijd vragen, al hebben we die niet in overvloed. We moeten in de spiegel kijken en verder werken.”





De aanvallende middenvelder benadrukte dat het vele wisselen in het team ook een rol speelde. “Met zoveel veranderingen zijn de automatismen nog niet op punt. We hadden ook liever met 5 of 6-0 gewonnen, geloof me. Maar het belangrijkste is dat we door zijn.”

Tot slot reageerde Stroeykens nog op de fluitconcerten richting coach Besnik Hasi. “We laten ons daar niet door beïnvloeden. Supporters uiten hun onvrede, dat hoort erbij. Het is aan ons om beter te doen. We moeten samen vechten. Voor de club, voor elkaar en voor de fans.”