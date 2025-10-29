Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

Beerschot staat voor een drukke en belangrijke week. Donderdag komt Westerlo op bezoek in de zestiende finale van de Croky Cup. Enkele dagen later krijgen ze KV Kortrijk over de vloer in de Challenger Pro League.

Met twee belangrijke thuiswedstrijden in vier dagen is de spanning te snijden bij al wie Beerschot een warm hart toedraagt. Op zondag is er de topper in de Challenger Pro League tegen KV Kortrijk, maar eerst hebben ze nog andere katjes te geselen.

Want op donderdag komt eersteklasser Westerlo op bezoek. Ook dat wordt een interessante partij tussen een middenmoter uit de Jupiler Pro League en een team dat zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau wil stijgen.

Geraakt Haj Mohamed fit?

In aanloop naar die wedstrijd is Beerschot wel met wat minder nieuws gekomen. Anas Haj Mohamed, de Tunesische creatieveling die deze zomer overkwam van het Italiaanse Parma, is hoogst onzeker door een blessure.

Dat heeft de club zelf laten weten via de officiële kanalen. Haj Mohamed blesseerde zich op training en miste daardoor al de partij van afgelopen weekend tegen Lommel, die Beerschot met 1-2 won. Of hij wel fit geraakt voor de wedstrijd van donderdag, is nog maar de vraag.

De 20-jarige Haj Mohamed kwam met een fysieke achterstand aan bij Beerschot en viel de laatste weken steeds langer in. Hopelijk voor hem is hij snel weer voldoende fit om minuten te maken, want Beerschot zal hem de komende weken kunnen gebruiken.

Volg K Beerschot VA - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (30/10).

Westerlo
K Beerschot VA
Mohamed Anas Haj

