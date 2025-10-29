Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Christoph Freund, de sportief directeur van Bayern, sprak op de persconferentie voorafgaand aan de DFB-Pokalwedstrijd van de Beierse ploeg tegen Keulen. Hij benadrukte een belangrijk doel van het team uit München.

Onlangs werd duidelijk dat Vincent Kompany een contractverlenging krijgt bij Bayern. Maar hij zal niet de enige zijn die langer mag blijven: "Het is belangrijk dat de hoofdcoach zich goed voelt en vertrouwen heeft in zijn staf."

"Daarom is ons doel om binnenkort de hele technische staf te verlengen. Alles verloopt goed, we zijn in gesprekken", aldus Christoph Freund, de sportief directeur van Bayern. Maar eerst eens winnen in de Duitse Beker?

Missie Berlijn begint nu!

De DFB-Pokal is de afgelopen jaren niet echt succesvol geweest voor Bayern. De sportief directeur hoopt dat dit nu zal veranderen: "De wil is erg sterk, iedereen kan niet wachten. Het is een knock-outwedstrijd en iedereen droomt ervan om terug te keren naar Berlijn. Hoewel het nog ver weg is, moeten we eerst de volgende ronde halen. Daarna zien we wel."

Bayern heeft in zijn geschiedenis al 20 DFB-Pokals gewonnen. Het Duitse team heeft het recordaantal titels in deze competitie. Maar de laatste was in 2020. Vijf jaren zonder bekerwinst? Dat is altijd te lang voor Bayern.

Verraderlijke wedstrijd voor Bayern?

De aftrap is deze woensdag om 20:45 uur. Deze wedstrijd telt voor de tweede ronde van de DFB-Pokal. Een verraderlijke match staat hen te wachten. In geval van succes zouden ze hun prachtige reeks voortzetten. Tot nu toe hebben ze dit seizoen al 13 wedstrijden gespeeld, met 13 overwinningen als resultaat. Indrukwekkende statistieken!

Maar de vraag is wanneer dat zal eindigen. Het zou zomaar vanavond kunnen zijn, als de mannen van Vincent Kompany niet op hun best zijn. De wedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Bundesliga van zaterdag en die tegen PSG volgende dinsdag zullen ook uitdagingen zijn die verre van eenvoudig zijn.