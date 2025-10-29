Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

Na een jaar pauze speelt Vadis Odjidja weer voetbal, verrassend genoeg bij Derde Amateurclub Eendracht Aalst Lede. Zulte Waregem vond hem te duur, al werd er niet gesproken over geld.

Vadid Odjidja-Ofoe was een jaar langs gestopt als voetballer, al bleek het later om een lange pauze te gaan. Na zijn avontuur bij Hajduk Split duurde het een jaar voor hij deze zomer opnieuw aan de slag ging.

Hij kwam bij Eendracht Aalst Lede terecht, waar hij nu wekelijks mee op het veld staat. De club uit Derde Amateur speelt straks tegen Club Brugge in de beker, de ex-ploeg van Odjidja.

Zulte Waregem vond Vadis Odjidja te duur

Toch blijft het opvallend dat hij bij een club uit Derde Amateur tekende. Odjidja zocht wel naar andere clubs, dichter bij huis, maar vond die niet. "Ja. Maar elke ochtend twee uur in de auto zitten over Antwerpen, en weer twee uur terug, dat is hetzelfde als in het buitenland zitten."

"Dus waren er weinig opties. Ik heb wel gesprekken gevoerd, maar Deinze zat al in slechte papieren. En Zulte Waregem zei dat ik te duur zou zijn, terwijl we nooit echt over geld hadden gesproken", zegt de middenvelder bij Het Nieuwsblad.

In plaats van Essevee werd het dus een club die vijf niveau's lager speelt, maar dat vindt Odjidja niet erg. Vorig weekend lag hij nog aan de basis van het enige doelpunt in een 0-1 overwinning.