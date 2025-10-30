🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

Voor een club als Eendracht Aalst Lede is een wedstrijd in Jan Breydel een hoogdag. Winnen of verliezen maakt daarbij geen verschil, zo blijkt.

Eendracht Aalst Lede kon niet voor een stunt zorgen op Jan Breydel. Het werd verpulverd met 6-1-cijfers. Geen schandalige uitslag: Club Brugge speelt in de Champions League tegen onder andere Bayern München, terwijl Aalst een amateurclub is.

Vreugde bij enige doelpunt

Het enige doelpunt langs de kant van Aalst werd dan ook goed gevierd. De Aalstenaren stonden toen al 3-0 achter, maar dat lieten de spelers en fans niet aan hun hart komen. Joran Triest vierde zijn doelpunt met de meegereisde aanhang.

Ook na de wedstrijd bleef het feest duren. De spelers van Eendracht Aalst maakten hun ronde om de meegereisde fans te bedanken. Een uitzinnig uitvak zong hun favoriete spelers toe.







Aangekondigd 'voorprogramma'

Dat feestje hing al in de lucht. Op de website van Eendracht Aalst Lede kondigde de club een heel ‘voorprogramma’ aan naar aanleiding van de bekerwedstrijd tegen Club Brugge op Jan Breydel.

"Met 15 op 15 in de competitie kunnen we ontspannen toeleven naar het bezoek aan Club Brugge woensdag. Dat het een voetbalfeest wordt, ongeacht het resultaat, staat nu al vast met meer dan 2000 Ajuinen", staat onder andere te lezen op de website.