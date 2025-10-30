"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

De Belgische U17 staan aan de vooravond van het WK in Qatar, en één van de namen om in de gaten te houden is Brent Jonkers, verdediger bij de beloften van PSV. De Limburgse verdediger - ooit doorgestuurd bij Genk - is intussen uitgegroeid tot een van de vaste waarden in de Belgische defensie.

Brent, hoe sterk is deze lichting volgens jou?

Ik denk dat we als team heel sterk zijn. Er is niet echt één speler die het verschil maakt — onze grootste kwaliteit is dat we als collectief het sterkste zijn. Dat maakt ons moeilijk te kloppen.

Er ontbreken in het begin nog drie jongens met ervaring uit de A-ploeg. Is dat een groot gemis?

Ze kunnen natuurlijk iets extra brengen, dat is logisch. Ze hebben ervaring op het hoogste niveau, dus dat kan alleen maar positief zijn. Maar de groep die er nu staat is ook sterk genoeg om goed te starten.

Was het moeilijk om van PSV toestemming te krijgen om naar het WK te gaan?

Nee, eigenlijk niet. PSV had al bij het begin van het seizoen gezegd dat dit een unieke ervaring is. Ze zeiden meteen: “We gaan jullie sowieso vrijgeven.” Dus dat was snel geregeld.

Begrijp je dat sommige clubs hun spelers liever niet afstaan?

Ja, ik begrijp dat wel. Clubs hebben hun eigen belangen, zeker midden in het seizoen. Maar het is jammer als spelers daardoor zo’n ervaring moeten missen.

Jullie groep is al lang samen, met onder meer het EK achter de rug. Voelt dit als een soort einde van een cyclus?

Misschien wel een beetje. We hebben veel samen meegemaakt, en dat schept een band. Maar het is vooral mooi dat we dit WK samen kunnen beleven.

Hoe loopt het bij PSV voor jou?

Goed! Ik ben goed gestart dit seizoen, mag niet klagen. Ik speel ook in de Youth League, dat is een geweldige ervaring.

Wat leer je daaruit?

De Youth League is echt van een hoger niveau dan de competitie. Je speelt tegen ploegen met andere speelstijlen en culturen. Tegen Napoli bijvoorbeeld, die alles op de verdediging zetten, daar leer je enorm veel van.

Voor wie jou nog niet kent: wat voor verdediger ben jij?

Ik ben vooral een voetballende verdediger. Niet iemand die het moet hebben van de duels, maar eerder iemand die aanvallend meedenkt en comfortabel aan de bal is.

Je parcours tot nu toe is opvallend: van Lommel naar Genk, terug naar Lommel en dan PSV. Hoe kijk je daarop terug?

Ik ben begonnen bij een amateurploeg in Helsum, dan naar Lommel gegaan. Daarna naar Genk, waar ze me na twee jaar hebben doorgestuurd. “Niet goed genoeg", zeiden ze. Dat was hard om te horen. Maar ik ben teruggekeerd naar Lommel, om mijn vertrouwen terug te vinden, en daarna kwam PSV. Daar speel ik nu al drie jaar.

Wat maakt PSV voor jou een goede plek om te groeien?

Alles is daar veel individueler. Ze werken echt op maat van de speler: wat jij nodig hebt, waar jij beter in kunt worden. Dat helpt enorm in je ontwikkeling.

Je speelt ook samen met Noah Fernandez. Zijn ontwikkeling is opvallend.

Klopt. Hij heeft een geweldige evolutie doorgemaakt, met zelfs zijn debuut bij de eerste ploeg. Hij verdient dat volledig, hij speelt echt sterk de laatste tijd.

Maandag starten jullie tegen Argentinië. Meteen een zware dobber?

Zeker, Argentinië is één van de favorieten. Maar we hebben vorig jaar op het EK al tegen toplanden gespeeld, zoals Frankrijk en Engeland. We weten dus waar we staan. De eerste wedstrijd is sowieso belangrijk, misschien wel de belangrijkste van de groepsfase.

Wat weet je van Fiji, jullie andere tegenstander in de groep?

(lacht) Eerlijk? Niks. Alleen dat ze goed zijn in rugby. Maar dat maakt het misschien net gevaarlijk — zulke ploegen kunnen verrassen.

Op het EK gingen jullie er tegen Frankrijk uit, na een sterke wedstrijd. Wat neem je mee uit dat toernooi?

Dat de kleinste foutjes worden afgestraft. Je kunt 70% balbezit hebben en veel kansen creëren, maar één moment van onoplettendheid is genoeg. Dat is een les die we nu meenemen.

Voelt dit WK als een revanche?

Absoluut. We waren echt teleurgesteld na het EK, vooral door de manier waarop het eindigde. Nu willen we tonen wat we waard zijn.

Wanneer keer je terug naar huis?

Hopelijk pas na de finale (lacht). Dat zou het mooiste scenario zijn.

Succes Brent!