Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge is in de Jupiler Pro League matig bezig, maar deze week is er met het bekervoetbal een nieuwe competitie voor De Vereniging. Eentje waarin ze toch met heel veel ambities gaan beginnen.

Cercle moet donderdag opnieuw al aan de bak, maar dan in de Beker van België tegen KV Kortrijk, de ex-ploeg van Van der Bruggen. “Dat is een zware loting", beseft de kapitein dan ook maar al te goed.

Hannes Van Der Bruggen heeft duidelijke doelen

"Oké, het is een ploeg uit de Challenger Pro League, maar wel eentje van ons niveau. Ze walsen door 1B, evident wordt het dus zeker niet."

Toch is Hannes Van Der Bruggen formeel: hij wil dit seizoen van de Beker van België een zeer belangrijk doel maken. "Ik hecht er groot belang aan, ik zou in mijn carrière graag nog eens een bekerfinale spelen en winnen."

Geen gelijkspel mogelijk in de Beker van België voor KV Kortrijk

"Maar laten we eerst maar eens beginnen met donderdag Kortrijk te kloppen en uit te schakelen. Gelukkig kan een bekermatch niet op een gelijkspel eindigen.”





Aan ambities dus geen gebrek bij Cercle Brugge, al zal het zeker niet makkelijk worden om te beginnen al eens KV Kortrijk te verslaan.