Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Zulte Waregem pakte ook op bezoek bij Cercle Brugge een nuttig puntje om bovenin te blijven meedraaien. En ook in de Beker van België gingen ze ondertussen door. Komt er tegen Union SG een einde aan de ongeslagen reeks?

"We zijn een goede reeks aan het neerzetten", opende Anton Tanghe de debatten na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "We willen nu op dat elan doorgaan, al zal het tegen Union SG niet makkelijk worden om ongeslagen te blijven."

Nnadi wilde meer dan puntendeling

Een gevoel dat ook leefde bij Tochukwu Nnadi: "We blijven nu al zes wedstrijden ongeslagen, maar er zat meer in tegen Cercle Brugge. We waren ook gekomen voor de overwinning en er is een drukke week op komst."

Coach Sven Vandenbroeck was na de wedstrijd vrij streng: "Ik vond ons de scherpte en technische zuiverheid missen om er van onze kant een goede match van te maken. We kwamen er wel goed uit, zeker in de eerste helft."

Coach streng voor zijn eigen ploeg

“Het probleem begon niet echt achterin, maar Cercle kon te vaak voorzetten versturen vanop de flank. Kiilerich en Tanghe losten dat meestal goed op, maar we lieten die lopende middenvelder ons te veel achteruit duwen. Zo kwam ook die gelijkmaker tot stand."

En dus bleef Essevee met een dubbel gevoel achter: "Eigenlijk is dat een heel goede zaak als je als promovendus na een punt op verplaatsing met een dubbel gevoel achterblijft. We zijn een hongerige groep, maar misten tegen Cercle Brugge enkele procentjes scherpte." Tegen Union SG zal het er opnieuw helemaal op moeten zijn, beseft iedereen.