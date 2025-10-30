"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard
Foto: © photonews

Eden Hazard is officieel toegevoegd aan de Premier League Hall of Fame. De voormalige Rode Duivel wordt daarmee de tweede Belg in deze eregalerij, na Vincent Kompany. Hazard speelde zeven seizoenen voor Chelsea en beëindigde zijn carrière in oktober 2023.

Erkenning na indrukwekkende loopbaan

Hazard kwam tussen 2012 en 2019 tot 245 wedstrijden in de Engelse competitie. Hij scoorde 85 keer en gaf 58 assists. In 2015 en 2017 won hij de landstitel met Chelsea, en in het seizoen 2014-2015 werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Na zijn vertrek naar Real Madrid kende hij een blessuregevoelige periode, waarna hij in 2023 zijn afscheid aankondigde.

De Premier League publiceerde een compilatievideo waarin Hazard lof kreeg van onder meer John Terry en José Mourinho. Terry noemde hem de beste Chelsea-speler ooit. Mourinho, die Hazard coachte tussen 2013 en 2015, sprak hem rechtstreeks toe: “Dag Eden, gefeliciteerd met jouw plaatsje in de Hall of Fame van de Premier League. Ik weet, jij weet, iedereen weet dat je daar gewoon hoort”, citeert Sudinfo hem.

Mourinho blikt terug op samenwerking

De Portugese trainer, momenteel actief bij Benfica, ging verder in zijn boodschap. “Het spijt me dat ik soms een eikel ben geweest, maar ik wou je gewoon beter en beter maken.” Hij bedankte Hazard ook voor zijn bijdrage aan het kampioenschap in 2015. “Je bent een van de beste spelers waar ik ooit mee gewerkt heb.”

Hazard reageerde zichtbaar geraakt op de eerbetuigingen. “Weet je, dit geeft me kippenvel”, stelde hij. Hij bedankte zijn voormalige ploegmaats en stafleden en sloot af met een knipoog: “Willen jullie dan dat ik huil?”

Naast Hazard werd ook Gary Neville opgenomen in de Hall of Fame. De selectie voor 2025 bevatte verder namen als Fabregas, Silva, Touré, Van der Sar en Vidic. De Hall of Fame werd in 2021 opgericht en telt nu 26 leden.

