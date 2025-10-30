Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jelle Vossen moet in de competitie op dit moment vooral tevreden zijn met een plaats op de bank. Anosike Ementa heeft er de plek van eerste spits overgenomen en dus valt Vossen vaak pas laat in. De Beker van België kwam dan ook als geroepen.

Zulte Waregem nam het in de Beker van België op tegen Belisia Bilzen uit de amateurreeksen. Dat leverde een 1-4 overwinning op voor Essevee, al had het ook anders kunnen lopen.

Zulte Waregem door naar achtste finales Beker van België

De Limburgers lieten mooie dingen zien en kwamen in het begin van de wedstrijd tot een aantal interessante kansen. Die werden echter niet afgewerkt en dus kon Essevee al bij al makkelijk de overwinning binnenhalen.

"We hebben de wedstrijd op een heel goede manier aangepakt: met veel intensiteit en maturiteit, en met jongens die de laatste tijd weinig speelminuten hebben gehad. Ik denk dat het een erg positieve avond voor ons was", aldus Jelle Vossen bij Sporza.

Jelle Vossen heeft ook lof voor Belisia Bilzen

Die had ook veel lof voor de thuisploeg: "Chapeau ook aan Belisia, die de hele wedstrijd hebben geprobeerd te voetballen. Ze hadden op bepaalde momenten misschien hun kansen moeten grijpen, dat hebben ze niet gedaan, en wij wel."

Rest de vraag: zien we Vossen snel nog wat meer terug op het veld? "Het was een leuke wedstrijd om te spelen. Voor mij telde maar één ding: ons kwalificeren."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Belisia Bilzen
Jelle Vossen
Anosike Ementa

Meer nieuws

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

23:00
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
3
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
4
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

22:20
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
4
Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

22:00
2
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

21:45
5
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

19:40
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
1
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
4
Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

19:20
2
Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

19:00
Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

09:45
KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

18:00
2
Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

18:40
Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

17:40
1
📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

18:20
Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

16:30
3
Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

17:20
Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

17:00
5
Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

15:30
6
Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

15:45
Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen Reactie

Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen

14:00
1
Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

15:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over "Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen" Fransdubois67 Fransdubois67 over Vincent Kompany is in de wolken Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar Essevee for ever Essevee for ever over Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen Impala Impala over Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België Boktor Boktor over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Birger J. Birger J. over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak" André Coenen André Coenen over Standard - Charleroi: - André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved