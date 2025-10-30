Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen moet in de competitie op dit moment vooral tevreden zijn met een plaats op de bank. Anosike Ementa heeft er de plek van eerste spits overgenomen en dus valt Vossen vaak pas laat in. De Beker van België kwam dan ook als geroepen.

Zulte Waregem nam het in de Beker van België op tegen Belisia Bilzen uit de amateurreeksen. Dat leverde een 1-4 overwinning op voor Essevee, al had het ook anders kunnen lopen.

Zulte Waregem door naar achtste finales Beker van België

De Limburgers lieten mooie dingen zien en kwamen in het begin van de wedstrijd tot een aantal interessante kansen. Die werden echter niet afgewerkt en dus kon Essevee al bij al makkelijk de overwinning binnenhalen.

"We hebben de wedstrijd op een heel goede manier aangepakt: met veel intensiteit en maturiteit, en met jongens die de laatste tijd weinig speelminuten hebben gehad. Ik denk dat het een erg positieve avond voor ons was", aldus Jelle Vossen bij Sporza.

Jelle Vossen heeft ook lof voor Belisia Bilzen

Die had ook veel lof voor de thuisploeg: "Chapeau ook aan Belisia, die de hele wedstrijd hebben geprobeerd te voetballen. Ze hadden op bepaalde momenten misschien hun kansen moeten grijpen, dat hebben ze niet gedaan, en wij wel."

Rest de vraag: zien we Vossen snel nog wat meer terug op het veld? "Het was een leuke wedstrijd om te spelen. Voor mij telde maar één ding: ons kwalificeren."